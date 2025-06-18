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 | Suat Vilgen

Toyota'dan eşi benzeri görülmemiş maaş! Türk Lirası ile 9 haneli

Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda'nın yönetici maaşı geçen yıla göre yüzde 20 artırıldı. Böylelikle bu düzeydeki bir yönetici için eşi benzeri görülmemiş bir meblağ ortaya çıktı.

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Toyota'dan eşi benzeri görülmemiş maaş! Türk Lirası ile 9 haneli
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 10:43

Toyota Motor Corporation, Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda’nın 2024 mali yılı için alacağı toplam yönetici tazminatını açıkladı. Şirketin 18 Haziran’da yayımladığı menkul kıymetler raporuna göre Toyoda’nın bu yılki maaşı, geçen yıla kıyasla yüzde 20 artarak 1,949 milyar yen (531 milyon 577 bin 471 TL) seviyesine ulaştı. Bu tutar, bugüne dek Toyota tarihinde bir yöneticiye ödenen en yüksek meblağ olarak kayda geçti.

Toyota'dan eşi benzeri görülmemiş maaş! Türk Lirası ile 9 haneli

2 YILDA 3'E KATLADI

Toyoda’nın bu dev tazminat paketi, farklı kalemlerden oluşuyor. Sabit maaş olarak 395 milyon yen ödenecek olan Toyoda, performansa bağlı 601 milyon yen ikramiye ve 953 milyon yen değerinde hisse senedi bazlı ödeme alacak.

Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında artışın büyüklüğü daha da dikkat çekiyor. Toyoda, 2022 mali yılında 999 milyon yen, 2023 mali yılında ise 1,622 milyar yen almıştı. 2024 itibarıyla bu miktar neredeyse iki katına ulaştı.

Toyota'dan eşi benzeri görülmemiş maaş! Türk Lirası ile 9 haneli

Şirketin CEO’su Tsuneharu Sato’nun da 2024 yılı tazminatı dikkat çekti. 826 milyon yen alan Sato'nun maaşı, önceki yıla göre yüzde 30 arttı. Sato, 2023’te 623 milyon yen almıştı.

TOYOTA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Toyota’dan yapılan açıklamada, söz konusu artışın temel nedeni olarak "tazminat seviyelerinin gözden geçirilmesi" gösterildi. Şirket, “Tazminat teklifi hazırlama toplantılarında, Toyoda’nın üstlendiği sorumluluklara uygun seviyede ödeme yapılması gerektiği kararlaştırıldı. Küresel otomobil üreticilerinde benzer pozisyonlardaki maaşlar referans alındı” ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
#Akio Toyoda
#Toyota Motor
#Otomobil
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