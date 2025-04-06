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 | Suat Vilgen

Toyota'nın efsane aracı yok satıyor! Elinde tutan yaşadı

Toyota'nın malzeme tedarik sıkıntısı nedeniyle talebe yetişemediği hibrit araçlar krize yol açmıştı. Uzmanlara göre hammadde sıkıntısı giderilmezse orta gelire hitap eden Corolla modeli yakın zamanda büyük kıymete binebilir.

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Toyota'nın efsane aracı yok satıyor! Elinde tutan yaşadı
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 12:00

Toyota, dünya genelinde hibrit araçlara yönelik rekor düzeyde artan talep karşısında tedarik zincirinde zorlanıyor. Özellikle hibrit sistemlerde kritik rol oynayan manyetik parçaların teminindeki aksamalar, üretimi sekteye uğrattı. Japon üreticinin en çok rağbet gören modellerinden biri olan Corolla hibrit ise bu sıkıntıdan en çok etkilenen araçlar arasında.

Toyota'nın efsane aracı yok satıyor! Elinde tutan yaşadı

ORTA GELİRİN TERCİHİ: COROLLA HİBRİT

Toyota'nın benzin-elektrik hibrit modelleri, özellikle artan yakıt fiyatları ve çevre bilinciyle birlikte global çapta bir sıçrama yaşadı. Bu yükselişin başını ise fiyat-performans dengesini iyi tutturmasıyla bilinen Corolla hibrit modeli çekiyor. Avrupa’dan Hindistan’a, Amerika’dan Japonya’ya kadar birçok ülkede Corolla’ya olan yoğun ilgi, stokların hızla tükenmesine yol açıyor. Uzmanlara göre, araçlarını erkenden alanlar bu süreçte kazançlı çıkabilir.

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BAYİLERDE STOKLAR SIFIRLANDI

Reuters'ın haberine göre, Toyota bayilerinde hibrit araç bulmak artık neredeyse imkânsız hale geldi. Avrupa'da alıcılar yeni hibrit araçlar için ortalama 60 ila 70 gün beklemek zorunda kalıyor. Japonya'da ise bu süre bazı modellerde 5 aya kadar çıkabiliyor. Corolla hibrit içinse durum daha da kritik; birçok ülkede siparişler beklemeye alındı, hatta teslimat tarihleri belirsiz hale geldi.

Toyota'nın efsane aracı yok satıyor! Elinde tutan yaşadı

TOYOTA’DAN DEV YATIRIM, AMA ZAMAN GEREKİYOR

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Toyota, yaşanan tedarik krizine karşılık olarak Kuzey Carolina’da 14 milyar dolarlık yeni bir batarya üretim tesisine yatırım yaptı. Ancak bu tesisin üretime katkısı Nisan ayı itibarıyla başlamış olsa da, etkisinin küresel ölçekte hissedilmesi zaman alacak. Bu da özellikle Corolla hibrit gibi modellerin değerini daha da artırabilir.

HİBRİTİN YÜKSELİŞİ ELEKTRİKLİYİ SOLLADI

2024 yılında Çin’de elektrikli araç satışları %7 oranında düşüş gösterirken, hibrit araç satışları %27 oranında artarak Toyota’nın stratejik yatırımlarını doğruladı. Tam elektrikli modellere yönelen rakiplerinin aksine hibrit teknolojisine odaklanan Toyota, bu alandaki liderliğini daha da pekiştirmiş oldu.

ETİKETLER
#toyota
#Toyota Corolla
#Hibrit Otomobil
#Otomobil
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