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 | Suat Vilgen

Toyota'nın en güçlüsü Türkiye'ye geldi, merak başladı! Ford Ranger Wildtrak mı Toyota Hilux GR Sport mu?

Toyota’nın merakla beklenen Hilux GR Sport modelini Türkiye'de satışa çıkardı. Bu segmentteki araçların meraklılarının aklına ise hemen rekabetin en sert yüzü geldi: Ford Ranger Wildtrak mı, Hilux GR Sport mu? İşte iki devin tüm teknik detaylarıyla kıyaslaması…

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Toyota'nın en güçlüsü Türkiye'ye geldi, merak başladı! Ford Ranger Wildtrak mı Toyota Hilux GR Sport mu?
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
18.05.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
18.05.2025
saat ikonu 11:01

Toyota Hilux GR Sport, markanın çift kabin modelleri içinde en üst donanım seviyesini temsil ediyor. Karşısındaki rakip ise Ford’un güçlü oyuncusu Wildtrak. Her ikisi de üst donanım seviyeleriyle dikkat çekerken, sundukları ekipmanlar kullanıcı tercihlerini etkileyebiliyor.

Toyota'nın en güçlüsü Türkiye'ye geldi, merak başladı! Ford Ranger Wildtrak mı Toyota Hilux GR Sport mu?

PERFORMANS: V6 GÜCÜNE KARŞI GELİŞTİRİLMİŞ 4 SİLİNDİR

Whiccar'ın karşılaştırma haberine göre motor gücü söz konusu olduğunda Ranger, V6 seçeneğiyle öne çıkıyor. Ancak Hilux GR Sport da standart motora kıyasla güçlendirilmiş bir versiyonla geliyor.

Toyota'nın en güçlüsü Türkiye'ye geldi, merak başladı! Ford Ranger Wildtrak mı Toyota Hilux GR Sport mu?

ÖLÇÜLERDE DENGE VAR AMA DETAYLAR BELİRLEYİCİ

Boyut olarak birbirine çok yakın olan iki model, kasa kullanımı ve yükleme kolaylığı açısından farklılık gösteriyor.

Toyota'nın en güçlüsü Türkiye'ye geldi, merak başladı! Ford Ranger Wildtrak mı Toyota Hilux GR Sport mu?

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ARAZİDE HANGİSİ DAHA GÜÇLÜ?

Her iki araç da çift kabin sınıfının arazi kabiliyeti en yüksek modellerinden. Ancak birkaç detay Hilux lehine işliyor.

Hilux GR Sport, 49 mm daha yüksek yapısıyla SR5’e göre bile çok daha iyi bir yerden yükseklik sunuyor.

Toyota'nın en güçlüsü Türkiye'ye geldi, merak başladı! Ford Ranger Wildtrak mı Toyota Hilux GR Sport mu?

Ranger Wildtrak ise çok modlu sürüş sistemleri, diferansiyel kilidi ve arazi lastikleriyle geliyor.

Toyota'nın en güçlüsü Türkiye'ye geldi, merak başladı! Ford Ranger Wildtrak mı Toyota Hilux GR Sport mu?

GÜVENLİKTE HANGİSİ ÖNDE?

Ford Ranger, daha yeni bir model olması sayesinde güvenlik teknolojilerinde öne çıkıyor. Ancak Toyota da yıllar içinde yaptığı güncellemelerle Hilux’ı güçlü bir konuma taşıdı.

Toyota'nın en güçlüsü Türkiye'ye geldi, merak başladı! Ford Ranger Wildtrak mı Toyota Hilux GR Sport mu?

BAKIM VE GARANTİ

Toyota ve Ford benzer garanti süreleri sunsa da bakım maliyetlerinde ciddi farklar var.

Toyota'nın en güçlüsü Türkiye'ye geldi, merak başladı! Ford Ranger Wildtrak mı Toyota Hilux GR Sport mu?
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HANGİSİ TERCİH EDİLMELİ?

Toyota Hilux GR Sport, klasik dayanıklılığına sportif dokunuşlar ve artırılmış motor gücü ekleyerek araziye hâkimiyet kurmak isteyenlere hitap ediyor. Ford Ranger Wildtrak ise özellikle teknolojik donanımları, yüksek konfor seviyesi ve opsiyonel V6 motoruyla öne çıkıyor.

Toyota'nın en güçlüsü Türkiye'ye geldi, merak başladı! Ford Ranger Wildtrak mı Toyota Hilux GR Sport mu?

İkisinin de güçlü yönleri farklı alanlarda parlıyor. Seçimi ise tamamen kullanıcının ihtiyacı belirleyecek: "Şehirde de şov yapacak güçlü bir pick-up mı, yoksa gerçek arazi ruhuna sadık bir Hilux mu?"

ETİKETLER
#toyota
#Toyota Hilux Gr Sport
#ford ranger
#araç karşılaştırma
#Otomobil
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