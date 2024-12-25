Toyota’nın üretiminde 10 aylık düşüş

25 Aralık 2024 10:22 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:22

Toyota’nın küresel üretimi Kasım’da yüzde 6,2 düştü. Ancak ABD ve Çin’deki güçlü talep, satışları rekor seviyeye taşıdı.

Toyota​, Kasım​ ayında küresel üretimde üst üste 10. kez düşüş​ yaşadığını açıkladı. Ancak şirket, ABD​ ve Çin’deki güçlü talep sayesinde dünya genelinde satışlarını ikinci ayda da artırmayı başardı.

Japonya merkezli otomotiv devi, Kasım ayında dünya genelinde 869 bin 230 araç üretti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2’lik bir düşüş anlamına geliyor. Ekim ayında bu düşüş sadece yüzde 0,8 seviyesindeydi.

ABD’deki üretim yüzde 11,8 oranında azaldı. Ancak dört ay süren duraklamanın ardından Ekim sonunda Grand Highlander ve Lexus TX SUV modellerinin üretimi yeniden başladı. Bu toparlanma süreci hız kazanmış durumda.

Çin’de üretim yüzde 1,6 geriledi. Ancak bu düşüş, önceki ay yaşanan yüzde 9’luk düşüşe göre daha hafif oldu. Toyota, Granvia ve Sienna minivan modelleri ile BYD iş birliğiyle geliştirdiği bZ3 elektrikli sedanın yerel satışlarındaki artışla dikkat çekti.

Öte yandan, Çin merkezli BYD gibi yerli markaların yükselişi karşısında Toyota, 2027 yılında Lexus markası için elektrikli araç üretecek bağımsız bir fabrika kuracağını duyurdu. Bu fabrikanın Şanghay’da inşa edilmesi planlanıyor.

Japonya’da ise Toyota’nın üretimi yüzde 9,3 oranında düştü. Bu durumun nedenleri arasında Fujimatsu ve Yoshiwara fabrikalarında yaşanan iki günlük üretim duraklaması yer aldı. Japonya, Toyota’nın dünya üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

ÜRETİM DÜŞTÜ SATIŞLAR YÜZDESEL ARTTI

Toyota’nın küresel satışları Kasım ayında yüzde 1,7 artarak 920 bin 569 araca ulaştı. Bu, şirketin Kasım ayı için yeni bir rekor kırmasını sağladı.

Ocak-Kasım dönemi ele alındığında, Toyota’nın toplam üretimi geçen yıla göre yüzde 5,2 azalarak yaklaşık 8,75 milyon araç seviyesinde kaldı. Satışlar ise yüzde 1,2’lik bir düşüşle aynı dönemi tamamladı.