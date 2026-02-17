Trafiğe kaydı yapılan araç sayısında sert düşüş! Yarıya yakın azalma var

BENZİNLİ YAKIT HALÂ İLK SIRADA

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 108 adet otomobilin yüzde 42,8'i benzin, yüzde 28,6'sı hibrit, yüzde 18,9'u elektrikli, yüzde 9,4'ü dizel ve yüzde 0,3'ü LPG yakıtlıdır. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 457 bin 542 adet otomobilin ise yüzde 32,5'i dizel, yüzde 31,0'ı benzin, yüzde 30,0'ı LPG, yüzde 4,1'i hibrit ve yüzde 2,2'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.