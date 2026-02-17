Menü Kapat
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısında sert düşüş! Yarıya yakın azalma var

Şubat 17, 2026 11:43
1
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısında sert düşüş! Yarıya yakın azalma var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında ilişkin Motorlu Kara Taşıtları verilerini kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan verilere göre trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Aralık ayına göre yüzde 41,7 oranında azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 33 milyon 751 bin 673 oldu.
İşte Ocak ayı verilerinin detayları…

2
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısında sert düşüş! Yarıya yakın azalma var

TÜİK’in paylaştığı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Ocak ayında 144 bin 620 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,1'ini otomobil, yüzde 18,7'sini motosiklet, yüzde 18,4'ünü kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

3
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısında sert düşüş! Yarıya yakın azalma var

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 41,7 AZALDI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 41,7 azaldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 59,0, otobüste yüzde 36,4, minibüste yüzde 34,0 artarken traktörde yüzde 62,6, motosiklette yüzde 53,7, otomobilde yüzde 44,9, kamyonette yüzde 17,0 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 12,2 azaldı.

4
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısında sert düşüş! Yarıya yakın azalma var

GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE DE AZALMA VAR

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azaldı. Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 186,3, otobüste yüzde 38,2, kamyonda yüzde 24,5, kamyonette yüzde 9,5, minibüste yüzde 9,1 artarken traktörde yüzde 41,0, otomobilde yüzde 22,3 ve motosiklette yüzde 2,0 azaldı.

5
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısında sert düşüş! Yarıya yakın azalma var

KAYITLI TAŞITLARIN YÜZDE 51,7’Sİ OTOMOBİL

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 33 milyon 751 bin 673 oldu. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

6
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısında sert düşüş! Yarıya yakın azalma var

827 BİN 673 ADET TAŞIT EL DEĞİŞTİRDİ

Ocak ayında 827 bin 673 adet taşıtın devri yapıldı. Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 70,3'ünü otomobil, yüzde 15,7'sini kamyonet, yüzde 6,8'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

7
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısında sert düşüş! Yarıya yakın azalma var

KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERDE BİRİNCİLİK RENAULT’DA

Ocak ayında 81 bin 108 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,9'u Renault, yüzde 8,6'sı Toyota, yüzde 7,8'i Peugeot, yüzde 7,0'ı Fiat, yüzde 6,4'ü Volkswagen, yüzde 6,2'si Citroen, yüzde 6,0'ı Opel, yüzde 5,8'i Hyundai, yüzde 5,6'sı TOGG, yüzde 4,6'sı BYD, yüzde 3,1'i Chery, yüzde 2,7'si Ford, yüzde 2,7'si Nissan, yüzde 2,6'sı Skoda, yüzde 1,8'i Mercedes-Benz, yüzde 1,7'si BMW, yüzde 1,6'sı Volvo, yüzde 1,4'ü Audi, yüzde 1,1'i Kia, yüzde 0,9'u Jaecoo ve yüzde 6,6'sı diğer markalardan oluştu.

8
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısında sert düşüş! Yarıya yakın azalma var

BENZİNLİ YAKIT HALÂ İLK SIRADA

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 108 adet otomobilin yüzde 42,8'i benzin, yüzde 28,6'sı hibrit, yüzde 18,9'u elektrikli, yüzde 9,4'ü dizel ve yüzde 0,3'ü LPG yakıtlıdır. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 457 bin 542 adet otomobilin ise yüzde 32,5'i dizel, yüzde 31,0'ı benzin, yüzde 30,0'ı LPG, yüzde 4,1'i hibrit ve yüzde 2,2'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

