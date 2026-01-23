Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Trugo’dan şarj tarifelerine zam: AC ve DC fiyatları yükseldi

Ocak 23, 2026 12:00
1
Trugo’dan şarj tarifelerine zam: AC ve DC fiyatları yükseldi

TOGG'un şarj altyapı markası Trugo, AC ve DC şarj tarifelerinde güncellemeye gitti. Yeni fiyatlarla birlikte bazı kalemlerde artış oranı yüzde 30’a yaklaştı.

2
Trugo’dan şarj tarifelerine zam: AC ve DC fiyatları yükseldi

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG'un şarj altyapı markası Trugo, elektrikli araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni tarifelerini duyurdu. Yapılan düzenleme, Trugo istasyonlarında sunulan tüm AC ve DC şarj seçeneklerini kapsıyor. Güncellemeyle birlikte birim enerji fiyatlarında yüzde 30’a varan artışlar dikkat çekiyor.

3
Trugo’dan şarj tarifelerine zam: AC ve DC fiyatları yükseldi

AC VE DC TARİFELERİ GÜNCELLENDİ

Açıklanan yeni tarifeye göre, 22 kW ve altı AC şarj hizmetinde kilovatsaat bedeli 9,95 TL’ye yükseldi. Bu kalemde daha önce uygulanan fiyat 8,49 TL/kWh seviyesindeydi. Yani artış oranı yaklaşık yüzde 17,2.

4
Trugo’dan şarj tarifelerine zam: AC ve DC fiyatları yükseldi

DC şarj tarafında ise zam daha belirgin. 150 kW’a kadar olan DC şarjın yeni birim fiyatı 13,78 TL/kWh olarak belirlendi. Önceki tarife 10,60 TL/kWh idi; artış oranı yaklaşık yüzde 30.

150 kW ve üzeri yüksek hızlı DC şarj tarifesi de 11,82 TL/kWh’den 15,36 TL/kWh’ye çıktı. Bu kalemde de zam oranı yine yüzde 30 seviyesinde.

5
Trugo’dan şarj tarifelerine zam: AC ve DC fiyatları yükseldi

SEKTÖRDE GENEL BİR YÜKSELİŞ HAVASI

Elektrikli araç kullanıcıları için bu artışlar sürpriz sayılmaz. Zira Türkiye genelinde yaygın şarj ağıyla bilinen ZES de ayın başında tarifelerine yüzde 27’ye varan zam yapmıştı. Trugo istasyonları sayısal olarak ZES kadar yaygın olmasa da, özellikle DC şarj tarafında geniş kapsama alanı ve yoğun kullanım oranıyla öne çıkıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.