Trugo’dan şarj tarifelerine zam: AC ve DC fiyatları yükseldi

DC şarj tarafında ise zam daha belirgin. 150 kW’a kadar olan DC şarjın yeni birim fiyatı 13,78 TL/kWh olarak belirlendi. Önceki tarife 10,60 TL/kWh idi; artış oranı yaklaşık yüzde 30.

150 kW ve üzeri yüksek hızlı DC şarj tarifesi de 11,82 TL/kWh’den 15,36 TL/kWh’ye çıktı. Bu kalemde de zam oranı yine yüzde 30 seviyesinde.