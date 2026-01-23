Trugo’dan şarj tarifelerine zam: AC ve DC fiyatları yükseldi

Kategoriler
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG'un şarj altyapı markası Trugo, elektrikli araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni tarifelerini duyurdu. Yapılan düzenleme, Trugo istasyonlarında sunulan tüm AC ve DC şarj seçeneklerini kapsıyor. Güncellemeyle birlikte birim enerji fiyatlarında yüzde 30’a varan artışlar dikkat çekiyor.
Açıklanan yeni tarifeye göre, 22 kW ve altı AC şarj hizmetinde kilovatsaat bedeli 9,95 TL’ye yükseldi. Bu kalemde daha önce uygulanan fiyat 8,49 TL/kWh seviyesindeydi. Yani artış oranı yaklaşık yüzde 17,2.
DC şarj tarafında ise zam daha belirgin. 150 kW’a kadar olan DC şarjın yeni birim fiyatı 13,78 TL/kWh olarak belirlendi. Önceki tarife 10,60 TL/kWh idi; artış oranı yaklaşık yüzde 30.
150 kW ve üzeri yüksek hızlı DC şarj tarifesi de 11,82 TL/kWh’den 15,36 TL/kWh’ye çıktı. Bu kalemde de zam oranı yine yüzde 30 seviyesinde.
Elektrikli araç kullanıcıları için bu artışlar sürpriz sayılmaz. Zira Türkiye genelinde yaygın şarj ağıyla bilinen ZES de ayın başında tarifelerine yüzde 27’ye varan zam yapmıştı. Trugo istasyonları sayısal olarak ZES kadar yaygın olmasa da, özellikle DC şarj tarafında geniş kapsama alanı ve yoğun kullanım oranıyla öne çıkıyor.