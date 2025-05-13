Trump darbesi: Otomobil fiyatlarında sert yükseliş

ABD’de yeni araç fiyatları nisan ayında hızla yükseldi. Uzmanlara göre, bu artışın arkasında Trump döneminde uygulanan yüzde 25’lik ithalat tarifeleri var.

ABD’de nisan ayında yeni otomobil fiyatları, önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. Bu, son yıllarda aynı dönemde görülen ortalama artışın iki katından fazla. Cox Automotive’in Kelley Blue Book verilerine göre, bu ölçekte bir artış en son 2020 Nisan’ında, pandeminin üretimi durma noktasına getirdiği dönemde yaşanmıştı.

TARİFELERİN ETKİSİ BELİRGİNLEŞİYOR

Artışın ardındaki en önemli nedenlerden biri, Donald Trump döneminde getirilen yüzde 25’lik otomobil ithalat tarifeleri. Bu vergiler yalnızca Çin’i değil, ABD’nin yakın ticaret ortakları olan Meksika ve Kanada gibi ülkeleri de kapsıyor.

Otomotiv şirketleri ise bu maliyet baskısını tüketiciye doğrudan yansıtmamak için farklı yollar arıyor. Hyundai, Ford ve Jeep’i bünyesinde barındıran Stellantis gibi markalar liste fiyatlarını sabit tutarken, promosyon ve kampanyalarla satışları desteklemeye çalışıyor.

BEKLENTİ, FİYATLARI FİİLEN ARTIRIYOR

Sektör temsilcilerine göre, araç almak isteyen birçok kişi, fiyatların daha da artacağına dair beklentilerle harekete geçti. Bu da talebi körükledi ve bazı popüler modellerde ciddi fiyat sıçramaları yaşandı.