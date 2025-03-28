Trump imzayı attı, Ferrari karşılık verdi! Fiyatlar uçacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararı, lüks otomobil üreticisi Ferrari'yi harekete geçirdi. Şirket, 2 Nisan'dan sonra ABD'ye ithal edilecek modellerinin fiyatlarını yüzde 10'a kadar artıracağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, yerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Amerika'ya ithal edilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı. Kararın ardından İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, ülkede satılan bazı modellerinin fiyatlarını yüzde 10 artıracağını duyurdu.

FERRARI FİYATLARINI YÜZDE 10 ARTIRIYOR

Tüm modellerini İtalya'nın kuzeyinde Maranello tesisinde üreten şirket, Avrupa Birliği'nde (AB) üretilen otomobillere ABD'nin ek gümrük vergileri getirmesiyle alakalı mevcut olan ön bilgilere dayanarak ticari politikasını güncelleyeceğini açıkladı.

Ferrari, ABD'deki bayi ağı ile koordineli olarak 2 Nisan'dan sonra ithal edilen tüm modellerin fiyatlarını en fazla yüzde 10 artıracak. Bu tarihten önce ithal edilen tüm otomobillerin fiyatları ise değişmeyecek. İthal tarihine bakılmaksızın Ferrari'nin tüm 296, SF90 ve Roma modelleri için ticari şartların aynı olacağı da vurgulandı.

Şirket, karlılık yüzdesi marjlarında (ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi marjları) 50 baz puanlık potansiyel bir azalma riski olduğuna da dikkat çekti.

VERGİLER 2 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Donald Trump, Beyaz Saray'da yapılan imza töreninde, 2 Nisan'da yabancı ülkelere yönelik yeni gümrük vergilerinin duyurulacağını hatırlattı. Bu durumu "Ülkemizin kurtuluşunun başlangıcı" olarak niteleyen ABD Başkanı, diğer ülkelerin şimdiye kadar ekonomik olarak ABD'den faydalandığı iddiasını yineledi ve bunu engelleyeceklerini vurguladı.

Trump, "Yapacağımız şey, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25'lik bir gümrük vergisi uygulamak olacak" diyerek yeni gümrük vergisi kararını duyurdu.