Trump tarifeleri sonrası otomobil fiyatlarında beklenen artış belli oldu! Araç başı 284 bin TL

ABD Başkanı Trump'ın başta otomotiv sektörünü etkileyen yeni gümrük tarifeleri Amerikalıları bile paniğe sevk etti. CNN'e konuşan bir galeri sahibi 30 bin dolarlık bir aracın fiyatının en az 7 bin 500 dolar (Yaklaşık 284 bin TL) artacağını belirterek "En zengin müşteriler bile bu artışı karşılayamaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha dünya ekonomisini salladı. 25 Ocak'ta göreve geldikten sonra birçok alanda keskin kararlara imza atan Trump, bu kez de tüm dünya ülkelerini kapsayan yeni ve zamlı gümrük tariflerini hayata geçirdi. Yeni tarifelerin en çok etkilediği sektörlerin başında ise otomotiv geldi. Ancak tarifeler sadece ABD'ye otomobil ihraç eden ülkeleri değil, Amerikan otomotiv sektörünü de rahatsız etti.

İLK ETAPTA 7 BİN 500 DOLARLIK ARTIŞ BEKLENİYOR

CNN'e konuşan Pensilvanyalı otomobil galerisi sahibi David Kelleher, "Artan araç fiyatları Amerikalı tüketicilerin cebine o kadar hızlı ve sert bir şekilde etki edecek ki, en zengin müşteriler bile bu artışı karşılayamayacak" dedi.

David Auto Group Başkanı Kelleher, 30.000 dolarlık bir arabanın fiyatının 37.500 dolara çıkabileceğini belirterek bunun da müşterilerin ayda 175 dolar daha fazla ödemeleri anlamına geleceğini söyledi. Müşterilerinin genelde orta sınıf insanlar olduğunu ifade eden Kelleher "Bu tür bir artışı karşılamaları mümkün değil" ifadelerini kullandı.

TÜM YABANCI OTOMOBİLLERE YÜZDE 25 EK VERGİ

Donald Trump, ülkenin "endüstriyel temelini" etkileyen ve ulusal güvenliği tehlikeye atan "korkunç dengesizlikleri" gerekçe göstererek, ABD'nin tüm yabancı otomobillere %25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Trump'ın bu hamlesi, Amerika'yı ülkenin otomotiv sektörüne geri döndürmeyi amaçlıyor ancak yerel otomobil satıcıları fiyat artışları konusunda uyarıyor . Gümrük vergisi duyurusu, ABD'ye otomobil ihraç eden Japonya ve Güney Kore gibi müttefikler arasında da endişelere yol açtı.