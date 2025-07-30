Trump vurdu ama yıkamadı: Toyota’dan tarihi rekor

Toyota Motor, 2025’in ilk yarısında dünya genelinde 5.5 milyonun üzerinde araç satarak rekor kırdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu artışta özellikle ABD, Japonya ve Çin’de hibrit araçlara yönelik artan talep belirleyici oldu. Toyota, yan markaları Daihatsu ve Hino ile birlikte toplam satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre %7.4 artırdı.

TRUMP’IN TARİFELERİ SEKTÖRÜ SARSTI, TOYOTA DENGEDE KALDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal otomobillere uyguladığı %25’lik yeni gümrük tarifeleri, küresel otomotiv sektöründe büyük bir belirsizlik yaratırken, Toyota yılın ilk aylarında bu artış yürürlüğe girmeden araç almak isteyen tüketiciler sayesinde satışlarını artırdı. Japon üreticiler, temmuz ayında ABD ile yapılan anlaşma sayesinde %15’e düşürülen yeni vergi oranlarıyla rakiplerine kıyasla daha avantajlı konuma geçti.

ÜRETİMDE DE GÜÇLÜ ARTIŞ

Toyota’nın üretimi yılın ilk altı ayında %8.8 artarak yine 5.5 milyon adede ulaştı. Özellikle Japonya içindeki üretim, neredeyse %20’lik bir sıçrama gösterdi. Haziran ayında ise küresel satışlar %2.7 artışla 937 bin adedin üzerine çıkarken, üretim %7.7 büyüyerek 963 bin 455 araca ulaştı.

ELEKTRİKLİ RAKİPLER SAHADA, TOYOTA YAVAŞ İLERLİYOR

Her ne kadar hibrit araçlar Toyota’nın satışlarını yukarı taşısa da, tam elektrikli araç pazarında işler daha yavaş ilerliyor. Şirket, 2025’in ilk yarısında yaklaşık 82 bin adet bataryalı elektrikli araç (BEV) sattı ve bunların neredeyse tamamı Japonya dışına teslim edildi. Bu alanda ise Tesla ve Çinli BYD gibi yeni oyuncuların baskısı hissediliyor.

RAKİPLERDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Toyota'nın aksine, diğer Japon devleri aynı başarıyı yakalayamadı. Honda, haziran ayında satışlarının %8 düşerek 285 bin 479 adede gerilediğini açıkladı. Nissan’ın satışları ise geçen yılın aynı ayına göre %5 azalarak 262 bin 133 adet olarak kaydedildi.