Trump'ın otomobil vergisi en çok o ülkeleri vurdu! Alman v Japon devleri sıralandı

ABD Başkanı Trump, ülkesinde üretilmeyen tüm otomobillere %25 gümrük vergisi getirileceğini açıklarken, ABD’de üretilen araçlar için “kesinlikle hiçbir gümrük vergisi olmayacağını” vurguladı. Peki, bu karar en çok hangi ülkeleri etkileyecek?
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde üretilen araçların vergiden muaf tutulacağını belirtirken, ithal edilen tüm otomobillede %25 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı. 3 Nisan 2025'te yürürlüğe girecek olan kararın ABD ekonomisine 100 milyar doları aşkın ek gelir sağlaması beklenirken Amerika'ya en çok otomobil ihraç eden ülkeleri de derinden sarstı.
Trump’ın %25’lik ek gümrük vergisi duyurusunun ardından en sert tepki Avrupa Birliği’nden geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD’nin yeni gümrük vergilerini eleştirerek, Avrupa’nın ekonomik çıkarlarını koruyacaklarını ve müzakere yollarını aramaya devam edeceklerini belirtti.
"Gümrük vergileri bir tür vergidir; işletmeler için kötü, tüketiciler için daha da kötüdür. Bu durum hem ABD’yi hem de Avrupa’yı olumsuz etkileyecektir." ifadelerini kullandı.
GlobalData verilerine göre ABD'de satılan otomobillerin %53,4’ü ülke içinde üretiliyor. Tesla ve Ford gibi dev markalara ev sahipliği yapan ABD, otomotiv sektöründe önemli bir konumda. Bu alanda ikinci sırada Meksika bulunuyor.
Meksika, Trump’ın gümrük vergisi politikalarının merkezinde yer alıyor. Ülkeden ithal edilen otomobillerin oranı %16,2’ye ulaşıyor.
BMW ve Audi de Meksika’da üretim yapan diğer önemli markalar arasında yer alıyor.
Trump’ın gümrük vergisi kararı, özellikle Avrupa ve Asya kökenli otomotiv üreticilerini yakından ilgilendiriyor. ABD pazarına yoğun ihracat yapan markalar, maliyetleri artırmamak için yeni üretim stratejileri geliştirmek zorunda kalabilir.