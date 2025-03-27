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 | Suat Vilgen

Trump'ın otomobil vergisi en çok o ülkeleri vurdu! Alman v Japon devleri sıralandı

ABD Başkanı Trump, ülkesinde üretilmeyen tüm otomobillere %25 gümrük vergisi getirileceğini açıklarken, ABD’de üretilen araçlar için “kesinlikle hiçbir gümrük vergisi olmayacağını” vurguladı. Peki, bu karar en çok hangi ülkeleri etkileyecek?

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Trump'ın otomobil vergisi en çok o ülkeleri vurdu! Alman v Japon devleri sıralandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 13:20

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde üretilen araçların vergiden muaf tutulacağını belirtirken, ithal edilen tüm otomobillede %25 gümrük vergisi getirileceğini açıkladı. 3 Nisan 2025'te yürürlüğe girecek olan kararın ABD ekonomisine 100 milyar doları aşkın ek gelir sağlaması beklenirken Amerika'ya en çok otomobil ihraç eden ülkeleri de derinden sarstı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN ANINDA TEPKİ

Trump’ın %25’lik ek gümrük vergisi duyurusunun ardından en sert tepki Avrupa Birliği’nden geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD’nin yeni gümrük vergilerini eleştirerek, Avrupa’nın ekonomik çıkarlarını koruyacaklarını ve müzakere yollarını aramaya devam edeceklerini belirtti.
"Gümrük vergileri bir tür vergidir; işletmeler için kötü, tüketiciler için daha da kötüdür. Bu durum hem ABD’yi hem de Avrupa’yı olumsuz etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

ZİRVEDE MEKSİKA VAR

GlobalData verilerine göre ABD'de satılan otomobillerin %53,4’ü ülke içinde üretiliyor. Tesla ve Ford gibi dev markalara ev sahipliği yapan ABD, otomotiv sektöründe önemli bir konumda. Bu alanda ikinci sırada Meksika bulunuyor.
Meksika, Trump’ın gümrük vergisi politikalarının merkezinde yer alıyor. Ülkeden ithal edilen otomobillerin oranı %16,2’ye ulaşıyor.

MEKSİKA’DA HANGİ MARKALAR ÜRETİM YAPIYOR?

  • Meksika, dünya otomotiv devlerinin üretim üslerinden biri. Burada en fazla üretim yapan marka Nissan. Nissan, ülkedeki iki fabrikasında Sentra, Versa ve Kicks modellerini üretiyor ve 2024’ün ilk dokuz ayında yaklaşık 505 bin araç üretimi gerçekleştirdi.
  • Volkswagen, Puebla’daki fabrikasında Jetta, Tiguan ve Taos modellerini üretiyor ve yıllık 350 bin araç üretim kapasitesine sahip.
  • Toyota, Meksika’daki iki fabrikasında yıllık 230 bin araç üretimi yaparak ABD pazarının %10’unu karşılıyor.
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ALMAN DEVLERİ DE ETKİLENDİ

BMW ve Audi de Meksika’da üretim yapan diğer önemli markalar arasında yer alıyor.

Trump’ın gümrük vergisi kararı, özellikle Avrupa ve Asya kökenli otomotiv üreticilerini yakından ilgilendiriyor. ABD pazarına yoğun ihracat yapan markalar, maliyetleri artırmamak için yeni üretim stratejileri geliştirmek zorunda kalabilir.

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#donald trump
#Meksika
#toyota
#nissan
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#Otomobil Vergisi
#Otomobil
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