Trump’tan otomobil piyasasını etkileyen karar! Tartışmalı özellik kaldırılıyor: Araç alırken tasarruf olacak

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil piyasasını yakından ilgilendiren bir uygulama için harekete geçti. Trump yönetimi, sera gazı emisyonlarını azaltmak için yapılan daha geniş kapsamlı çevre düzenlemeleri uygulamalarında araçlara "başlat/durdur özelliği" takan otomobil üreticilerine verilen teşvikleri sona erdireceğini açıkladı.

OBAMA DÖNEMİNDE ''FELAKET''

ABD Başkanı Trump, "Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yeni tamamlanan süreç kapsamında, Amerikan otomotiv endüstrisine ciddi zarar veren ve Amerikan tüketiciler için fiyatları büyük ölçüde artıran, Obama döneminin felaket niteliğindeki politikası olan sözde Tehlike Tespiti'ni resmi olarak sonlandırıyoruz." dedi.

YENİ ARAÇLARDA KULLANILIYOR

Günümüzde yeni araçlarda yaygın olarak kullanılan start/stop özelliği araçlar rölantide çalışırken, kırmızı ışıkta beklerken veya trafikte sıkışıp kalırken, benzinli motorları kapatıyor.

Günümüzde otomobillerin yaklaşık üçte ikisi içten yanmalı motorların yakıt verimliliğini artırırken karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlayan start/stop özelliğiyle üretiliyor. Bir analiz, bu özelliğin sürüş koşullarına bağlı olarak yakıt ekonomisini yaklaşık %7 ile %26 arasında iyileştirebileceğini ortaya koydu.

ARAÇ SATIN ALIRKEN TASARRUF

Bu durum, yakıt masraflarını azaltmak isteyen sürücüler için bir avantaj gibi görünse de, Trump yönetimi bu tür özellikleri son yıllarda otomobil fiyatlarındaki keskin artışla ilişkilendirdi.

Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda, Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanı Lee Zeldin, düzenleyici reformun tüketicilerin yeni bir araba satın alırken ortalama 2.400 dolar tasarruf etmelerine yardımcı olacağını söyledi.

Çevre ve emisyon uzmanları, bu kararın yakıt verimliliği ve CO2 düşüşüne katkı sağlayan önemli bir teknolojiyi yok saydığını ifade ediyor.