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Otomobil
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Trump'tan yeni kararname! Otomobil tarifelerinin etkisi hafifleyecek

ABD Başkanı Donald Trump, ithalat politikalarında değişiklik yapan bir kararnameye imza atarak, otomobil ve otomobil parçalarına uygulanacak gümrük tarifelerinde yeni bir dönem başlattı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 09:59

ABD Başkanı Donald Trump, otomotiv sektörü başta olmak üzere bazı ithalat kalemlerini ilgilendiren kritik bir kararnamenin altına imza attı. Beyaz Saray tarafından duyurulan yeni düzenlemeyle, aynı ithalalat kalemi üzerinden birden fazla gümrük vergisi uygulanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kararnameye göre otomobil ve otomobil parçaları, alüminyum ve çelik ithalatı ile kuzey ve güney sınırlarındaki yasa dışı uyuşturucu akışını engellemeye yönelik getirilen tarifeler bu kapsamda ele alındı.

Trump'tan yeni kararname! Otomobil tarifelerinin etkisi hafifleyecek

OTOMOBİL TARİFELERİNE TABİ OLAN BİR ÜRÜN DİĞER TARİFELERDEN MUAF

Kararname, aynı ithal ürün üzerinde birden fazla tarifenin uygulanması durumunda hangi tarifenin geçerli olacağına dair prosedürü belirledi. Buna göre, otomobil tarifelerine tabi olan bir ürün, diğer tarifelerden muaf tutulacak.

Öte yandan bir ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi, 3 Mayıs'ta yürürlüğe girecek otomobil parçalarına yönelik yüzde 25'lik tarifenin uygulanacağını ancak ABD'de tamamlanan araçların bu vergilerden kısmi bir indirim alabileceğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geçiş döneminde otomobil üreticilerine yardımcı olmak istediklerini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de salı sabah saatlerinde Beyaz Saray'da katıldığı basın brifinginde, Trump'ın hem yerli hem de yabancı otomobil üreticileriyle görüşmeler yaptığını ve otomobil üretimini ABD'ye geri getirmeye kararlı olduğunu vurgulamıştı. Otomobil üreticilerine bunu hızlı, verimli bir şekilde yapmaları ve mümkün olduğunca çok istihdam üretmeleri için geçiş izni vermek istediklerini ifade etmişti.

ABD Başkanı Trump, 26 Mart'ta ithal otomobil ve hafif ticari araçlar ile temel otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yüzde 25 gümrük vergisi ne zaman yürürlüğe girecek?
Otomobil parçalarına yönelik yüzde 25 oranındaki yeni gümrük vergisi 3 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.
ETİKETLER
#Otomobil
#abd
#gümrük vergisi
#ithalat
#trump
#otomotiv
#Otomobil
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