Tüketicilerin en çok güvendiği araba markaları belli oldu! Tesla'nın imajı dibi gördü, birinci şaşırttı

Elektrikli araç devi Tesla, bugüne kadarki en büyük itibar krizlerinden birini yaşıyor. 8 bin Amerikalı tüketiciyle yapılan dev ankette Tesla, net negatif imaj algısına sahip olan tek elektrikli araç markası oldu. Tüketicilerin en çok güvendiği araba markaları belirlendi.

Elektrikli Araç İstihbarat Raporu'na (Electric Vehicle Intelligence Report - EVIR) göre Tesla, marka algısı net olarak negatif olan tek elektrikli araç markası konumunda. Üstelik bu olumsuz değişim son 6 ayda ciddi şekilde artış gösterdi.

EVIR, 8 bin Amerikalı tüketiciyle anket yaparak elektrikli araç satın alma kararları hakkında sorular yöneltti. Hem markalar hakkında ne düşündüklerini hem de bir elektrikli araç satın alırken neye önem verdiklerini inceledi.

TESLA'NIN DURUMU VAHİM

Tüketicilerin en fazla olumsuz görüşe sahip olduğu marka Tesla oldu. Elektrikli otomobil üreticisi, ankete katılan şirketler arasında "net olarak negatif bir imajı olan tek marka" şeklinde kayıtlara geçti.

Katılımcılara Tesla hakkında olumlu mu yoksa olumsuz mu düşündükleri sorulduğunda, yüzde 32'si "çok" veya "biraz" olumlu yanıtını verirken, yüzde 39'u "çok" veya "biraz" olumsuz görüş bildirdi. Tesla'nın net marka algısının ise -7 olduğu belirtildi. Bu oran, ankete katılan diğer tüm markaların gerisinde kalıyor.

Hatta Tesla'nın durumu o kadar vahim ki, çoğu kişinin adını sanını bile duymadığı Vietnam merkezli VinFast markası yüzde 0 net skora sahip.

EN OLUMLU ALGIYA SAHİP MARKA HONDA

Diğer markalara baktığımızda ise ironik bir şekilde, ABD'de sadece bir tam elektrikli aracı (BEV) Prologue'yi satan Honda bulunuyor. Bu model oldukça beğeniliyor ve iyi satıyor. Ancak araç doğrudan Honda tarafından değil, GM (General Motors) ile ortak üretim yoluyla piyasaya sürüldü.

Chevrolet de marka algısı açısından üçüncü sırada yer alarak iyi bir performans gösterdi.

Diğer şirketlerin marka algısı (tam liste)