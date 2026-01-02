Türkiye'de efsane olmuştu! Honda Civic'in satışları durdu

Kategoriler
Honda, Türkiye’de Civic satışını durdurdu. Gerekçe şu şekilde açıklandı: “Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz.”
İşte Türkiye'de bir dönem efsane olan modelin aldığı molanın detayları...
GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI DEĞİŞMİŞTİ
Honda fiyat listesinden Civic modelini kaldırdı. Uzun yıllardır Türkiye'de satışta olan, fanları bulunan Civic 2026 yılında satılmayacak.
2025 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Japonya menşeli otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranlarında yüzde 25 ve yüzde 30 arasında ek yükümlülük uygulanmaya başlamıştı.
NTV'de yer alan habere göre; Honda 2025 yılın 11 ayında toplamda 14 bin 688 araç satışı gerçekleştirebilmişti. Japon rakiplerinden Toyota 80 bin 477 adet, Nissan ise 26 bin 899 adet satış yapmıştı.
80'Lİ YILLARDAN BU YANA ÜLKEMİZDE KULLANILIYOR
Honda Civic'ler 1987 yılından bu yana ülkemizde kullanılıyor. 1996 modelinden itibaren tutulan Civic büyük seven kitlesine sahip.