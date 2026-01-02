Türkiye'de efsane olmuştu! Honda Civic'in satışları durdu

Honda, Türkiye’de Civic satışını durdurdu. Gerekçe şu şekilde açıklandı: “Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar koşulları ile birlikte Civic model araçları bir süre ürün gamımızdan çıkartma kararı almış bulunuyoruz.”

İşte Türkiye'de bir dönem efsane olan modelin aldığı molanın detayları...