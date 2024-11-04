Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobil belli oldu! Zirve değişmedi

04 Kasım 2024 12:03 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:04

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, ekim ayı itibarıyla Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobilleri açıkladı. zirvedeki marka bu ay da değişmedi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024 yılının ekim ayına ilişkin elektrikli otomobil satış istatistiklerini paylaştı. Eylül ayında en çok satılan elektrikli otomobil markası olan Togg bu ayda zirvenin açık ara sahibi oldu.

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Açıklanan listede Togg, T10X modelinin 3 bin 91 adet satış rakamıyla ilk sırada yer aldı. Ekim ayında Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobillerin ikinci sırasında ise BMW iX1 modeli 557 adet satışla yer buldu. Hemen ardından 425 adet satışla MINI Countryman gelirken, KGM Torrex EVX modeli de 425 adet satışla MINI ile aynı sıralamayı paylaştı. Listenin geri kalanında ise 340 adet satışla Tesla Model Y, 302 adetle Hyundai IONIQ 5, ve 251 adetle Mercedes EQB yer aldı.

2024 yılının başlangıcından bu yana tamamen elektrikli otomobil satışı ise 64 bin 921 adet ile araç pazarının yüzde 8.6’sını oluşturuyor. Bu dönemde 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 76.4 artarak yüzde 7.6 paya ulaşırken 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 23.3 azalarak yüzde 1.7 pay oluşturdu.

Ocak-Ekim 2024 döneminde toplam Togg satışı ise 20 bin 140’a ulaştı. Bu alanda listenin ikinci sırasında 7 bin 367 adet ile Tesla yer alıyor