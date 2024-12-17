Türkiye’de sürücülerin göz ardı ettiği Japon teknolojisi Suzuki Swift’e 2025 RJC ödülü!   

17 Aralık 2024 23:30 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 23:31

Yeni Suzuki Swift Japonya’da 2025 RJC Yılın otomobil ödülünü aldı. Japonya'da 2025 RJC Yılın Otomobili seçilen Suzuki Swift, şık tasarımı ve sportif duruşuyla dikkat çekiyor. Swift, aynı zamanda sunduğu üstün teknolojik özellikler ile de öne çıkıyor…

Swift'in sunduğu gelişmiş güvenlik​ sistemleri, dar şehir trafiğinde bile size güvende hissettiriyor. Adaptif hız sabitleme, çarpışma önleme ve şerit takip gibi özellikler, uzun yolculuklarda yorgunluğunuzu azaltırken, şehir içinde de güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca, aracın kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tüm teknolojik özelliklere kolayca erişilebiliyor.

SÜRÜŞ KEYFİ ÖN PLANDA

Swift'i rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri de sürüş keyfi. Hassas direksiyonu ve güçlü motoru sayesinde Swift, hem şehir içinde çevik bir kullanım sunuyor hem de uzun yolculuklarda keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Japon otomotiv devi Suzuki, yeni Swift modeliyle kazandığı prestijli ödüllere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda kıvrak, teknolojik ve renkli tasarımıyla dikkat çeken ve ülkemizde de satışa sunulan yeni Swift modeli Japonya Otomotiv Araştırmacıları ve Gazetecileri Konferansı (RJC) tarafından 2025 RJC Yılın Otomobili ödülüne layık görüldü. Önceki nesil Swift'ten miras alınan şık tasarımı ve sportif sürüş performansını geliştiren Yeni Swift jürinin ilk tercihi oldu. RJC Yılın Otomobili jürisi, bağımsız otomotiv araştırmacıları ve gazeteciler olmak üzere toplamda 40 üyeden oluşurken yarışmaya dahil edilen otomobiller üç kategoride değerlendirildi.

3 KATEGORİDE VERİLDİ

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Suzuki, sorunsuz ve yenilikçi üretim prensibiyle geliştirdiği modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Suzuki’nin ülkemizde de satışına başlanan yeni Swift modeli Japonya Otomotiv Araştırmacıları ve Gazetecileri Konferansı (RJC) tarafından 2025 RJC Yılın Otomobili ödüllüne layık görüldü. Ödüle, Japonya’da yerli ve ithal binek otomobiller dahil edilirken, en iyi ödüller “Japon Otomobil Kategorisi”, “İthal Otomobil Kategorisi” ve “Teknoloji Kategorisi” olmak üzere üç kategoride veriliyor.

JÜRİDEN ÖVGÜ

RJC jürisi, dördüncü nesil Swift'i yeni dış tasarımı, gelişmiş 1.2 litrelik hibrit motoru ve yeniden kalibre edilmiş süspansiyonu ile hafif ve sağlam ‘HEARTECT’ platformunun sağladığı üstün sürüş dinamikleri nedeniyle övgüyle değerlendirdi. Ayrıca, tüm dördüncü nesil Swift modellerinin standart olarak sınıfının en iyi güvenlik özelliklerini sunması dikkat çekiyor. Yeni Swift, keskin tasarımı, gelişmiş güvenlik özellikleri ve günlük mobiliteyi yeniden tanımlayan renkli, verimli ve kıvrak sürüş özellikleri ile tüketicilere gelişmiş ve akıllı bir seçenek sunmasıyla öne çıkmasıyla, yerini aldığı nesillerin karakteristik tasarım temellerini korurken, son derece güçlü bir görünüme hem de aerodinamik yetkinliğe ve verimliliğe kavuştu ve Japon Otomobiller kategorisinde yılın otomobili ödülünü aldı.