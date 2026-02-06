Türkiye’de üretilen yeni otomobil SWM G01 Pro satışa çıktı

PERFORMANS VE DONANIM ÖNE ÇIKIYOR

C-SUV sınıfında konumlanan SWM G01 Pro’da 1.5 TGDI “Blue Core” benzinli motor görev yapıyor. 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımanla eşleştirilen bu ünite, 178 HP güç ve 280 Nm tork üretiyor. Kağıt üzerinde olduğu kadar günlük kullanımda da iddialı bir performans hedefleniyor.

Pro donanım seviyesinde anahtarsız giriş, butonla açılan kapılar, elektrikli bagaj kapağı ve Full LED farlar standart olarak sunuluyor. Sportif dış tasarım detayları da bu paketin dikkat çeken unsurları arasında.