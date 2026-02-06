Türkiye’de üretilen yeni otomobil SWM G01 Pro satışa çıktı

Kategoriler
Eskişehir’de üretilen SWM G01 Pro, Şubat ayı itibarıyla 1.999.000 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla showroom’lardaki yerini aldı.
Türkiye’de üretilen otomobiller arasına yeni bir model daha eklendi. Çin menşeili SWM markasının C-SUV segmentindeki modeli G01 Pro, Eskişehir’de başlayan seri üretimin ardından Türkiye genelindeki SWM bayilerinde sergilenmeye başladı. Yerli üretim vurgusuyla dikkat çeken model, lansman dönemini geride bırakırken güncel fiyatıyla satışa sunuldu.
Ocak ayında 1.899.000 TL’lik lansman fiyatıyla tanıtılan SWM G01 Pro, Şubat ayı itibarıyla 1.999.000 TL tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden müşterilerle buluşuyor. Model, bu fiyatla birlikte C-SUV segmentinde rekabetçi bir konum hedefliyor.
SWM G01’in daha donanımlı versiyonu olan G01 Pro, Eskişehir’de üretiliyor. Çinli SWM Motors ile ATMO Group ortaklığında kurulan Urzat Otomotiv A.Ş. çatısı altında gerçekleştirilen seri üretimle araçlar Türkiye pazarına sunuluyor. Yerli üretim etiketi taşıyan model, 5 yıl veya 150 bin kilometre garantiyle satışa çıktı.
C-SUV sınıfında konumlanan SWM G01 Pro’da 1.5 TGDI “Blue Core” benzinli motor görev yapıyor. 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımanla eşleştirilen bu ünite, 178 HP güç ve 280 Nm tork üretiyor. Kağıt üzerinde olduğu kadar günlük kullanımda da iddialı bir performans hedefleniyor.
Pro donanım seviyesinde anahtarsız giriş, butonla açılan kapılar, elektrikli bagaj kapağı ve Full LED farlar standart olarak sunuluyor. Sportif dış tasarım detayları da bu paketin dikkat çeken unsurları arasında.
4.670 mm uzunluk, 1.855 mm genişlik ve 2.750 mm aks mesafesiyle sınıfının ferah modellerinden biri olan G01 Pro, hem sürücü hem de yolcular için geniş bir yaşam alanı sunuyor. İç mekânda siyah ve bej renk seçeneklerine sahip premium deri koltuklar, açılabilir cam tavan, 64 renkli ambiyans aydınlatması ve kablosuz şarj gibi detaylar yer alıyor.