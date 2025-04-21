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Otomobil
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 | Ömer Faruk Dogan

Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 için geri sayım başladı! İşte finalistler

OGD tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında final heyecanı başladı. 42 yeni model arasından seçilen 7 finalist, test sürüşlerinin ardından haziran ayında düzenlenecek törenle büyük ödül için yarışacak.

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Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 için geri sayım başladı! İşte finalistler
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 17:12

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 10.su düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde final turuna kalan araçlar açıklandı. Şubat 2024 ile Şubat 2025 tarihleri arasında satışa sunulan 42 yeni model içerisinden yapılan ilk oylama sonucunda 7 araç son değerlendirme aşamasına geçti.

YILIN OTOMOBİLİ 2025 FİNALİSTLERİ

Motor1'in haberine göre, final etabında mücadele edecek modeller şöyle sıralandı:

  • BYD Seal U
  • Jaecoo 7
  • Kia EV3
  • MINI Countryman
  • Opel Grandland
  • Peugeot 3008
  • Renault Duster
Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 için geri sayım başladı! İşte finalistler

Mayıs ayında yapılacak test sürüşleri ile birlikte ikinci turda yeniden değerlendirilecek olan finalistlerden biri, haziran ayında düzenlenecek törenle "Yılın Otomobili" unvanına sahip olacak.

Yarışmada sadece ana kategori değil, aynı zamanda "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" gibi alt dallarda da ödüller verilecek.

Başlangıç aşamasında değerlendirilen toplam 42 model arasında şunlar vardı:

  • Alfa Romeo Junior
  • Alpine A110
  • Audi Q4 e-tron
  • Audi A5
  • Audi A6 e-tron
  • Audi Q6 e-tron
  • BMW 1 Serisi
  • BMW 2 Serisi Gran Coupe
  • BMW X2
  • BYD Dolphin
  • BYD Seal U
  • BYD Seal AWD
  • Cupra Terramar
  • Cupra Born
  • DFSK E5
  • Fiat 600
  • Ford Bronco
  • Hyundai Santa-Fe
  • Kia EV3
  • KGM Actyon
  • Lexus LBX
  • Lexus RZ
  • Mercedes-AMG GT
  • MG HS
  • MINI Countryman
  • MINI Hatch
  • Jaecoo 7
  • Opel Grandland
  • Peugeot 3008
  • Peugeot 5008
  • Porsche Macan
  • Porsche Panamera
  • Renault Rafale
  • Renault Duster
  • Škoda Kodiaq
  • Škoda Superb
  • Suzuki Swift
  • Volkswagen Passat
  • Volkswagen Tiguan
  • Volkswagen ID.4
  • Volkswagen ID.7
  • Toyota Land Cruiser Prado
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Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 ödülünü kim kazandı?
Yılın Otomobili 2025 ödülünün kazananı haziran ayında belli olacak.
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#Otomobil
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