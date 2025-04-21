Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 için geri sayım başladı! İşte finalistler

OGD tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında final heyecanı başladı. 42 yeni model arasından seçilen 7 finalist, test sürüşlerinin ardından haziran ayında düzenlenecek törenle büyük ödül için yarışacak.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 10.su düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde final turuna kalan araçlar açıklandı. Şubat 2024 ile Şubat 2025 tarihleri arasında satışa sunulan 42 yeni model içerisinden yapılan ilk oylama sonucunda 7 araç son değerlendirme aşamasına geçti.

YILIN OTOMOBİLİ 2025 FİNALİSTLERİ

Motor1'in haberine göre, final etabında mücadele edecek modeller şöyle sıralandı:

BYD Seal U

Jaecoo 7

Kia EV3

MINI Countryman

Opel Grandland

Peugeot 3008

Renault Duster

Mayıs ayında yapılacak test sürüşleri ile birlikte ikinci turda yeniden değerlendirilecek olan finalistlerden biri, haziran ayında düzenlenecek törenle "Yılın Otomobili" unvanına sahip olacak.

Yarışmada sadece ana kategori değil, aynı zamanda "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" gibi alt dallarda da ödüller verilecek.

Başlangıç aşamasında değerlendirilen toplam 42 model arasında şunlar vardı:

Alfa Romeo Junior

Alpine A110

Audi Q4 e-tron

Audi A5

Audi A6 e-tron

Audi Q6 e-tron

BMW 1 Serisi

BMW 2 Serisi Gran Coupe

BMW X2

BYD Dolphin

BYD Seal U

BYD Seal AWD

Cupra Terramar

Cupra Born

DFSK E5

Fiat 600

Ford Bronco

Hyundai Santa-Fe

Kia EV3

KGM Actyon

Lexus LBX

Lexus RZ

Mercedes-AMG GT

MG HS

MINI Countryman

MINI Hatch

Jaecoo 7

Opel Grandland

Peugeot 3008

Peugeot 5008

Porsche Macan

Porsche Panamera

Renault Rafale

Renault Duster

Škoda Kodiaq

Škoda Superb

Suzuki Swift

Volkswagen Passat

Volkswagen Tiguan

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.7

Toyota Land Cruiser Prado