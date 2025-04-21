Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 için geri sayım başladı! İşte finalistler

OGD tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında final heyecanı başladı. 42 yeni model arasından seçilen 7 finalist, test sürüşlerinin ardından haziran ayında düzenlenecek törenle büyük ödül için yarışacak.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 10.su düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde final turuna kalan araçlar açıklandı. Şubat 2024 ile Şubat 2025 tarihleri arasında satışa sunulan 42 yeni model içerisinden yapılan ilk oylama sonucunda 7 araç son değerlendirme aşamasına geçti.
Motor1'in haberine göre, final etabında mücadele edecek modeller şöyle sıralandı:
Mayıs ayında yapılacak test sürüşleri ile birlikte ikinci turda yeniden değerlendirilecek olan finalistlerden biri, haziran ayında düzenlenecek törenle "Yılın Otomobili" unvanına sahip olacak.
Yarışmada sadece ana kategori değil, aynı zamanda "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" gibi alt dallarda da ödüller verilecek.
Başlangıç aşamasında değerlendirilen toplam 42 model arasında şunlar vardı: