Türkiye'de Yılın Otomobili 2026’da geri sayım başladı! İşte finale kalan 7 otomobil

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 yarışmasında final için geri sayım başladı. Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda 33 model arasından 7 otomobil adını finale yazdırdı.
Dünya çapında farklı otomobil markalarının yanı sıra yerli otomobil Togg’un da yarışa dahil olduğu Türkiye’de Yılın Otomobili 2026’da artık finale kısa süre kaldı. OGD’nin düzenlediği yarışmada 7 otomobil finale kaldı. 33 otomobilin girdiği aday listesinde ise özellikle elektrikli ve hibrit araçların yoğunluğu otomobil sektörünün yaşadığı değişimi gözler önüne serdi.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 yarışmasında finale kalan 7 otomobilin listesi şu şekilde:
BMW iX3
BYD Sealion 7
Citroen C5 Aircross
Hyundai Inster
Mercedes-Benz CLA
Renault Clio
Togg T10F
OGD’nin düzenlenlediği organizasyonda, Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 ödülünün yanı sıra “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Tasarımı”, “Yılın Premium Otomobili” ve “Yılın Basın Lansmanı” gibi farklı kategorilerde de ödüller dağıtılacak.