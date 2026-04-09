Türkiye'de Yılın Otomobili 2026’da geri sayım başladı! İşte finale kalan 7 otomobil

Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 yarışmasında final için geri sayım başladı. Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda 33 model arasından 7 otomobil adını finale yazdırdı.

Dünya çapında farklı otomobil markalarının yanı sıra yerli otomobil Togg’un da yarışa dahil olduğu Türkiye’de Yılın Otomobili 2026’da artık finale kısa süre kaldı. OGD’nin düzenlediği yarışmada 7 otomobil finale kaldı. 33 otomobilin girdiği aday listesinde ise özellikle elektrikli ve hibrit araçların yoğunluğu otomobil sektörünün yaşadığı değişimi gözler önüne serdi.

TÜRKİYE'DE YILIN OTOMOBİLİ 2026 FİNALİSTLERİ

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 yarışmasında finale kalan 7 otomobilin listesi şu şekilde:

BMW iX3

BYD Sealion 7

Citroen C5 Aircross

Hyundai Inster

Mercedes-Benz CLA

Renault Clio

Togg T10F

YARIŞMADA FARKLI KATEGORİLERDE ÖDÜLLER DAĞITILACAK

OGD’nin düzenlenlediği organizasyonda, Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 ödülünün yanı sıra “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Tasarımı”, “Yılın Premium Otomobili” ve “Yılın Basın Lansmanı” gibi farklı kategorilerde de ödüller dağıtılacak.

TÜRKİYE'DE YILIN OTOMOBİLİ SON 5 YILIN KAZANANLARI

  • 2021 yılı Fiat Egea Cross 3.290 puan
  • 2022 yılı Hyundai Tucson 3.710 puan
  • 2023 yılı Nissan X-Trail 3.580 puan
  • 2024 yılı Togg T10X 2.630 puan
  • 2025 yılı BYD Seal U 2.690 puan

