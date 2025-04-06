Türkiye'de Yılın Otomobili için geri sayım başladı: 42 model yarışta

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışması için heyecan dorukta. Şubat 2024 ile Şubat 2025 arasında Türkiye pazarına sunulan 42 yeni model, sektörün deneyimli gazetecilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) düzenlediği ve sektörde büyük bir prestij taşıyan "Türkiye’de Yılın Otomobili" seçimi için geri sayım başladı. Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek organizasyonda, Şubat 2024'ten Şubat 2025'e kadar Türkiye otomobil pazarında satışa çıkan 42 yeni model, en iyisi olmak için yarışacak.

YILIN OTOMOBİLİ HAZİRANDA BELLİ OLACAK

Motor1'in haberine göre, OGD üyesi deneyimli otomotiv gazetecileri, mayıs ayında gerçekleştirilecek test sürüşleri ve oylamalar neticesinde 42 model arasından 7 finalisti belirleyecek. Finalistlerin açıklanmasının ardından, yapılacak ikinci tur oylamayla kazanan model belli olacak. Büyük ödül, haziran ayında organize edilecek törenle sahibini bulacak.

Ana ödülün yanı sıra, farklı kategorilerde de başarı gösteren modeller takdir edilecek. "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" başlıklarında da kazananlar duyurulacak.

İşte Türkiye’de Yılın Otomobili için belirlenen 42 aday:

Alfa Romeo Junior

Alpine A110

Audi Q4 e-tron

Audi A5

Audi A6 e-tron

Audi Q6 e-tron

BMW 1 Serisi

BMW 2 Serisi Gran Coupe

BMW X2

BYD Dolphin

BYD Seal U

BYD Seal AWD

Cupra Terramar

Cupra Born

DFSK E5

Fiat 600

Ford Bronco

Hyundai Santa-Fe

Kia EV3

KGM Actyon

Lexus LBX

Lexus RZ

Mercedes-AMG GT

MG HS

MINI Countryman

MINI Hatch

Jaecoo 7

Opel Grandland

Peugeot 3008

Peugeot 5008

Porsche Macan

Porsche Panamera

Renault Rafale

Renault Duster

Skoda Kodiaq

Skoda Superb

Suzuki Swift

Volkswagen Passat

Volkswagen Tiguan

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.7

Toyota Land Cruiser Prado

GEÇEN YIL TOGG KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünü Togg T10X modeline vermişti. Yerli ve milli olarak üretilen otomobil, 2 bin 630 puan alarak finale kalan 7 rakibini elemişti.