Türkiye'de Yılın Otomobili için geri sayım başladı: 42 model yarışta

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışması için heyecan dorukta. Şubat 2024 ile Şubat 2025 arasında Türkiye pazarına sunulan 42 yeni model, sektörün deneyimli gazetecilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.
Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) düzenlediği ve sektörde büyük bir prestij taşıyan "Türkiye’de Yılın Otomobili" seçimi için geri sayım başladı. Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek organizasyonda, Şubat 2024'ten Şubat 2025'e kadar Türkiye otomobil pazarında satışa çıkan 42 yeni model, en iyisi olmak için yarışacak.
Motor1'in haberine göre, OGD üyesi deneyimli otomotiv gazetecileri, mayıs ayında gerçekleştirilecek test sürüşleri ve oylamalar neticesinde 42 model arasından 7 finalisti belirleyecek. Finalistlerin açıklanmasının ardından, yapılacak ikinci tur oylamayla kazanan model belli olacak. Büyük ödül, haziran ayında organize edilecek törenle sahibini bulacak.
Ana ödülün yanı sıra, farklı kategorilerde de başarı gösteren modeller takdir edilecek. "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" başlıklarında da kazananlar duyurulacak.
İşte Türkiye’de Yılın Otomobili için belirlenen 42 aday:
Geçtiğimiz yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünü Togg T10X modeline vermişti. Yerli ve milli olarak üretilen otomobil, 2 bin 630 puan alarak finale kalan 7 rakibini elemişti.