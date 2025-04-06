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Otomobil
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 | Ömer Faruk Dogan

Türkiye'de Yılın Otomobili için geri sayım başladı: 42 model yarışta

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışması için heyecan dorukta. Şubat 2024 ile Şubat 2025 arasında Türkiye pazarına sunulan 42 yeni model, sektörün deneyimli gazetecilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 10:45

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) düzenlediği ve sektörde büyük bir prestij taşıyan "Türkiye’de Yılın Otomobili" seçimi için geri sayım başladı. Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek organizasyonda, Şubat 2024'ten Şubat 2025'e kadar Türkiye otomobil pazarında satışa çıkan 42 yeni model, en iyisi olmak için yarışacak.

YILIN OTOMOBİLİ HAZİRANDA BELLİ OLACAK

Motor1'in haberine göre, OGD üyesi deneyimli otomotiv gazetecileri, mayıs ayında gerçekleştirilecek test sürüşleri ve oylamalar neticesinde 42 model arasından 7 finalisti belirleyecek. Finalistlerin açıklanmasının ardından, yapılacak ikinci tur oylamayla kazanan model belli olacak. Büyük ödül, haziran ayında organize edilecek törenle sahibini bulacak.

Ana ödülün yanı sıra, farklı kategorilerde de başarı gösteren modeller takdir edilecek. "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" başlıklarında da kazananlar duyurulacak.

İşte Türkiye’de Yılın Otomobili için belirlenen 42 aday:

  • Alfa Romeo Junior
  • Alpine A110
  • Audi Q4 e-tron
  • Audi A5
  • Audi A6 e-tron
  • Audi Q6 e-tron
  • BMW 1 Serisi
  • BMW 2 Serisi Gran Coupe
  • BMW X2
  • BYD Dolphin
  • BYD Seal U
  • BYD Seal AWD
  • Cupra Terramar
  • Cupra Born
  • DFSK E5
  • Fiat 600
  • Ford Bronco
  • Hyundai Santa-Fe
  • Kia EV3
  • KGM Actyon
  • Lexus LBX
  • Lexus RZ
  • Mercedes-AMG GT
  • MG HS
  • MINI Countryman
  • MINI Hatch
  • Jaecoo 7
  • Opel Grandland
  • Peugeot 3008
  • Peugeot 5008
  • Porsche Macan
  • Porsche Panamera
  • Renault Rafale
  • Renault Duster
  • Skoda Kodiaq
  • Skoda Superb
  • Suzuki Swift
  • Volkswagen Passat
  • Volkswagen Tiguan
  • Volkswagen ID.4
  • Volkswagen ID.7
  • Toyota Land Cruiser Prado

GEÇEN YIL TOGG KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünü Togg T10X modeline vermişti. Yerli ve milli olarak üretilen otomobil, 2 bin 630 puan alarak finale kalan 7 rakibini elemişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

"Türkiye’de Yılın Otomobili" seçimi nasıl yapılıyor?
Seçim süreci, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyesi uzman gazetecilerin katılımıyla gerçekleşiyor. Aday gösterilen modeller, test sürüşleri ve detaylı değerlendirmeler sonrası puanlanıyor. İlk aşamada 42 model arasından 7 finalist belirleniyor, ardından son oylama ile yılın otomobili seçiliyor.
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