Türkiye'de yollarda en çok bulunan arabalar sıralandı! Sonuçlar şaşırttı

Trafiğe kayıtlı otomobillerin yaş ortalaması yükseldi. Türkiye yollarında en çok bulunan otomobiller belli oldu. Zirvede nostaljik bir model yer aldı.

Türkiye’de trafiğe çıkan otomobillerin model yılı giderek yaşlanırken, 2025 verileriyle en çok yollarda görülen modeller de açıklandı. Araç parkının yaşlanmaya devam ettiği ülkede, trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 56’sı 10 yaşından büyükken, yüzde 25’i ise 20 yaşını aşmış durumda. Otomotiv sektöründe yenileme hızının düşüklüğü dikkat çekerken, en çok bulunan modeller listesi de bu tabloyu doğruluyor.

BİTMEYEN SEVDA: TOFAŞ

Türkiye yollarında en fazla görülen model, 90’ların efsaneleri arasında sayılan Tofaş ailesinden geldi. Onu yakından takip eden modeller ise geniş kullanıcı kitlesine sahip Toyota Corolla ve Fiat Egea oldu. Liste, hem güncel hem de nostaljik modellerin nasıl birlikte yollarda varlığını sürdürdüğünü gözler önüne serdi. İşte Türkiye’de 2025 itibarıyla en çok bulunan otomobiller:

İŞTE İLK 10 SIRA:

10. Renault 9 Broadway – 351.183 adet

9. Renault Symbol – 381.708 adet

8. Ford Focus – 422.838 adet

7. Opel Astra – 454.378 adet

6. Renault 12 Toros – 553.164 adet

5. Renault Megane – 600.797 adet

4. Renault Clio – 613.830 adet

3. Fiat Egea – 668.866 adet

2. Toyota Corolla – 689.206 adet

1. Tofaş Doğan / Şahin / Kartal – 820.962 adet