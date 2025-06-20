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Otomobil
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 | Suat Vilgen

Türkiye'de yollarda en çok bulunan arabalar sıralandı! Sonuçlar şaşırttı

Trafiğe kayıtlı otomobillerin yaş ortalaması yükseldi. Türkiye yollarında en çok bulunan otomobiller belli oldu. Zirvede nostaljik bir model yer aldı.

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Türkiye'de yollarda en çok bulunan arabalar sıralandı! Sonuçlar şaşırttı
KAYNAK:
TÜIK
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 11:58

Türkiye’de trafiğe çıkan otomobillerin model yılı giderek yaşlanırken, 2025 verileriyle en çok yollarda görülen modeller de açıklandı. Araç parkının yaşlanmaya devam ettiği ülkede, trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 56’sı 10 yaşından büyükken, yüzde 25’i ise 20 yaşını aşmış durumda. Otomotiv sektöründe yenileme hızının düşüklüğü dikkat çekerken, en çok bulunan modeller listesi de bu tabloyu doğruluyor.

Türkiye'de yollarda en çok bulunan arabalar sıralandı! Sonuçlar şaşırttı

BİTMEYEN SEVDA: TOFAŞ

Türkiye yollarında en fazla görülen model, 90’ların efsaneleri arasında sayılan Tofaş ailesinden geldi. Onu yakından takip eden modeller ise geniş kullanıcı kitlesine sahip Toyota Corolla ve Fiat Egea oldu. Liste, hem güncel hem de nostaljik modellerin nasıl birlikte yollarda varlığını sürdürdüğünü gözler önüne serdi. İşte Türkiye’de 2025 itibarıyla en çok bulunan otomobiller:

İŞTE İLK 10 SIRA:

Türkiye'de yollarda en çok bulunan arabalar sıralandı! Sonuçlar şaşırttı

10. Renault 9 Broadway – 351.183 adet

Türkiye'de yollarda en çok bulunan arabalar sıralandı! Sonuçlar şaşırttı

9. Renault Symbol – 381.708 adet

Türkiye'de yollarda en çok bulunan arabalar sıralandı! Sonuçlar şaşırttı

8. Ford Focus – 422.838 adet

Türkiye'de yollarda en çok bulunan arabalar sıralandı! Sonuçlar şaşırttı

7. Opel Astra – 454.378 adet

Türkiye'de yollarda en çok bulunan arabalar sıralandı! Sonuçlar şaşırttı

6. Renault 12 Toros – 553.164 adet

Türkiye'de yollarda en çok bulunan arabalar sıralandı! Sonuçlar şaşırttı

5. Renault Megane – 600.797 adet

Türkiye'de yollarda en çok bulunan arabalar sıralandı! Sonuçlar şaşırttı

4. Renault Clio – 613.830 adet

Türkiye'de yollarda en çok bulunan arabalar sıralandı! Sonuçlar şaşırttı

3. Fiat Egea – 668.866 adet

Türkiye'de yollarda en çok bulunan arabalar sıralandı! Sonuçlar şaşırttı

2. Toyota Corolla – 689.206 adet

Türkiye'de yollarda en çok bulunan arabalar sıralandı! Sonuçlar şaşırttı

1. Tofaş Doğan / Şahin / Kartal – 820.962 adet

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#Otomobil Sektörü
#Otomobil
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