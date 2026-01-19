Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri belli oldu! Hepsi 2 milyon TL'nin altında

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Otomatik vitesli arabalar 2026 yılında da popülerliğini koruyor. Satılan her yüz araçtan 95’inin otomatik vites olması talebin ne denli yükseldiğini de ortaya koyuyor. Yeni yılla birlikte fiyat listesi güncellenirken, 2 milyon TL’nin altında satılan otomatik vitesli otomobiller de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 2026 yılında Türkiye’de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri? İşte cevabı...
BYD
ATTO 2 130 kW Boost – 1.575.000 TL
ATTO 2 130 kW Comfort – 1.680.000 TL
DOLPHIN 150 kW Comfort – 1.749.000 TL
DOLPHIN 150 kW Design – 1.889.000 TL
DFSK
Fengon 500 1.5 Benzinli Premium A/T – 1.550.000 TL
E5 Trend 1.5 T Benzinli A/T (Comfort) – 1.960.000 TL
FIAT
Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street – 1.699.900 TL
Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban – 1.739.900 TL
Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge – 1.789.900 TL
Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT Traction Street – 1.679.900 TL
Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT Traction Limited – 1.949.900 TL
FORD
Puma Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS – 1.897.100 TL
Puma Gen-E Premium – 1.937.000 TL
HONDA
Jazz 1.5 Hibrit Otomatik – 1.880.000 TL
HYUNDAI
i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump DCT – 1.532.000 TL
i20 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT – 1.713.000 TL
i20 1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT – 1.819.000 TL
i30 1.5 T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT – 1.893.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Jump DCT – 1.657.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT – 1.808.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT – 1.977.000 TL
Inster Dynamic 71.1 kW (Elektrik) – 1.453.000 TL
Inster Advance 84.5 kW (Elektrik) – 1.682.000 TL
Inster Cross Advance 84.5 kW (Elektrik) – 1.733.000 TL
KIA
Yeni Stonic 1.0L 100 PS DCT – 1.999.000 TL
XCeed 1.0L 115 PS DCT Mild Hibrit – 1.790.000 TL
NISSAN
Juke 1.0 DIG-T 115 PS Tekna – 1.716.400 TL
OPEL
Corsa 1.2 100 HP AT8 Edition – 1.749.000 TL
Corsa 1.2 100 HP AT8 Edition GS – 1.824.000 TL
Corsa Hybrid 1.2 110 HP e-DCT6 Edition – 1.833.000 TL
Corsa Hybrid 1.2 110 HP e-DCT6 GS – 1.998.000 TL
Frontera Elektrik 44 kWh GS – 1.838.000 TL
Frontera Elektrik 54 kWh Uzun Menzil GS – 1.950.000 TL
PEUGEOT
E-208 GT 100 kW (Elektrik) – 1.999.500 TL
RENAULT
Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP – 1.625.000 TL
Duster Evolution Turbo TCe EDC 145 HP – 1.860.000 TL
Duster Techno Turbo TCe EDC 145 HP – 1.905.000 TL
SEAT
Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.599.000 TL
Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR – 1.719.000 TL
Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.689.000 TL
Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR – 1.799.000 TL
SKODA
Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.759.900 TL
Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.785.900 TL
Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.900.400 TL
TOYOTA
Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1.989.500 TL