Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri belli oldu! Hepsi 2 milyon TL'nin altında

Otomatik vitesli arabalar 2026 yılında da popülerliğini koruyor. Satılan her yüz araçtan 95’inin otomatik vites olması talebin ne denli yükseldiğini de ortaya koyuyor. Yeni yılla birlikte fiyat listesi güncellenirken, 2 milyon TL’nin altında satılan otomatik vitesli otomobiller de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 2026 yılında Türkiye’de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri? İşte cevabı...