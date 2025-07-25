Türkiye'ye gelirse yok satar! Çinli dev rekabeti alt üst edecek yeni otomobilini tanıttı

Çin'in yükselen elektrikli otomobil markalarından Leapmotor tamamen elektrikli yeni sedan modeli Leapmotor B01 ile karşımıza çıktı. İleri teknolojisi ve sunduğu menzil seçenekleriyle segmentinde iddialı bir noktaya yerleşmeye hazırlanan B01, uygun fiyatı itibarıyla eğer Türkiye pazarına girerse adeta yok satar yorumlarına neden oldu.

ÜÇ MENZİL SEÇENEĞİ, DÖRT FARKLI PERFORMANS

Car News China'nın haberine göre, Leapmotor B01; 430 km, 550 km ve 650 km olmak üzere üç farklı menzil seçeneği sunuyor. Aracın performansı da donanıma göre değişiyor.

Giriş seviye modelde 100 kW (134 hp) güç ve 43,9 kWh LFP batarya bulunurken, orta seviye modellerde 132 kW veya 160 kW motor ve 56,2 kWh LFP batarya yer alıyor. Üst seviye 650 km menzilli versiyonlarda ise 160 kW (215 hp) motor ve 67,1 kWh LFP batarya tercih edilmiş.

En hızlı versiyonun 0-100 km/s hızlanması sadece 6.4 saniye, maksimum hızı ise 160 km/s. Bununla birlikte araç, şirketin geliştirdiği LEAP 3.5 modüler mimarisi üzerine inşa edilmiş ve sürtünme katsayısı sadece 0.197 Cd. Böylelikle hem enerji verimliliği hem de sessiz sürüş açısından büyük avantaj sağlıyor.

Araca entegre Leapmotor Pilot adlı gelişmiş sürüş destek sistemi ise Qualcomm Snapdragon 8650 çipiyle çalışıyor ve otoyol/şehir içi otomatik navigasyon ile park asistanı dahil olmak üzere toplamda 26 farklı gelişmiş sürüş destek özelliğini destekliyor.

İÇ MEKAN

İç mekanda gri veya mor olmak üzere iki renk teması sunuluyor. Donanıma göre değişen Snapdragon 8155P veya 8295P çiplerle çalışan Leapmotor OS 4.0 Plus işletim sistemi, 14.6 inçlik 2.5K çözünürlüklü dokunmatik ekran ve 8.8 inçlik dijital gösterge paneli ile destekleniyor.

Ayrıca araçta DeepSeek AI destekli yapay zeka sesli asistan da bulunuyor.

12.500 DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞTA

24 Temmuz itibarıyla Çin'de resmi olarak satışa çıkan Leapmotor B01, tam altı farklı donanım seçeneğiyle geliyor.

Aracın giriş seviyesi olan 430 Comfort Edition, yaklaşık 12.500 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. En dolu versiyon olan 650 LiDAR Edition ise yaklaşık 16.700 dolardan satılıyor. Bu fiyatlar, Avrupa ve Türkiye’deki benzer segmentteki elektrikli araçlarla karşılaştırıldığı durumda son derece rekabetçi.

Tabii ki de araç Türkiye pazarında satışa sunulursa, ÖTV ve gümrük vergisi gibi ek ücretlerle birlikte net fiyat 12.500 dolar + vergiler şeklinde hesaplanarak belirlenecektir.