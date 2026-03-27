Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Uçaklarda ekonomik yatak dönemi başlıyor

United Airlines, 2027’den itibaren uzun menzilli uçuşlarda ekonomi sınıfında üç koltuğun yatağa dönüşmesini sağlayan “Relax Row” sistemini devreye alacak. Yeni konsept, özellikle uzun uçuşlarda daha fazla konfor arayan yolcuları hedefliyor.

GİRİŞ:
27.03.2026
Havacılık sektöründe yolcu konforu için verilen rekabet giderek kızışıyor. ABD merkezli , uzun menzilli uçuşlarda ekonomi sınıfı deneyimini değiştirecek dikkat çekici bir yenilikle gündemde. Şirket, 2027 yılından itibaren bazı uluslararası hatlarda “Relax Row” adını verdiği yeni koltuk düzenini uygulamaya koymayı planlıyor.

Aslında fikir oldukça basit ama etkili. Klasik ekonomi koltuk düzeni biraz dönüştürülüyor ve ortaya yatak benzeri bir alan çıkıyor. Yani business sınıfına bütçe ayıramayan ama uzun uçuşlarda biraz daha rahat etmek isteyen yolcular için yeni bir seçenek doğmuş olacak.

ÜÇ KOLTUK BİRLEŞİYOR, ORTAYA YATAK ÇIKIYOR

“Relax Row” sisteminin temelinde üç ekonomi koltuğunun birlikte kullanılması var. Koltuklardaki ayarlanabilir bacak destekleri yaklaşık 90 derece yukarı kalkabiliyor ve böylece düz bir yüzey oluşuyor. Ortaya çıkan alan ise küçük sayılmaz. İki yetişkinin ve bir çocuğun uzanabileceği genişlikte bir yatak benzeri alan ortaya çıkıyor. Yani uzun uçuşlarda birkaç saatliğine uzanmak artık ekonomi sınıfında da mümkün olabilir. Bu düzen yalnızca ailelere yönelik düşünülmüş değil. Tek başına seyahat edenler ya da çiftler de bu alanı kullanabilecek. Yani sistem, farklı yolcu profillerine göre esnek bir kullanım sunmayı hedefliyor. United Airlines’ın planına göre 2030 yılına kadar 200’den fazla geniş gövdeli uçakta bu konsept yer alacak. Özellikle Boeing 777 ve Boeing 787 modelleri bu dönüşümün merkezinde olacak. Her uçakta ekonomi ve premium ekonomi kabinleri arasında konumlandırılmış en fazla 12 adet Relax Row bulunması planlanıyor.

SADECE KOLTUK DEĞİL, KÜÇÜK BİR KONFOR PAKETİ

Relax Row yalnızca koltuk düzeninden ibaret değil. United Airlines bu deneyimi biraz daha tamamlamak istiyor. Bu nedenle yolculara özel ölçülerde yatak pedi, yumuşak battaniye ve ekstra yastıklar sunulacak. Aileler için ise küçük ama hoş detaylar düşünülmüş: oyuncaklar ve çocuklara özel seyahat kitleri gibi. Şimdilik en çok merak edilen konu ise fiyat. Havayolu şirketi henüz ücretlendirme ya da hangi rotalarda sunulacağı konusunda net bir açıklama yapmış değil. Ancak sistemin standart ekonomi ile premium ekonomi arasında bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor.

FİKİR YENİ DEĞİL AMA YAYGINLAŞIYOR

United Airlines ABD’de bu konsepti sunan ilk şirket olacak. Ancak ekonomi sınıfında yatak fikri aslında dünyada daha önce de denenmişti. Örneğin Air New Zealand, 2011 yılında geliştirdiği “Skycouch” sistemiyle bu alanda öncü olmuştu. Japonya merkezli All Nippon Airways ise “COUCHii” adlı çözümüyle dört koltuğa kadar uzanabilen bir yapı sunuyor. Bu sistem Airbus A380 uçaklarında kullanılıyor. Bazı havayolları ise daha basit yöntemler tercih ediyor. Lufthansa, uzun uçuşlarda boş koltuk sıralarını “Sleeper Row” adıyla ücretli olarak yolculara sunuyor. Benzer uygulamalar Vietnam Airlines ve Air Astana gibi şirketlerde de görülüyor. Yani açıkçası ekonomi sınıfında uzanma fikri giderek yaygınlaşıyor.

HAVACILIKTA SIRADAKİ ADIM: RANZA SİSTEMİ

Konfor yarışında sınırları zorlayan projeler de var. Bunlardan biri de yine Air New Zealand’ın geliştirdiği “Skynest” projesi. Bu projede ekonomi kabinine üst üste üç katlı ranza sistemi yerleştirilmesi planlanıyor. Yolcular bu alanları belirli süreler için rezerve edebilecek. Projenin, yeni uçak teslimatlarının ardından 2026 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

