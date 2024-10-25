Ucuz Tesla geliyor! 2025 yılında piyasaya çıkacak

25 Ekim 2024 08:00 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 08:00

Elektrikli otomobil piyasasının baş aktörlerinden Tesla, 2025 yılından itibaren uygun fiyatlı elektrikli modellerini piyasaya sürmek için kolları sıvadı. Şirket, hissedarlarına yolladığı 3. çeyrek mektubunda ucuz elektrikli araçlar için çalışmaların başladığını duyurdu.

Elon Musk​'ınh sahibi olduğu elektrikli otomobil​ üreticisi Tesla​, 2025 yılında daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı amaçlıyor. Şirket yeni yıldan itibaren daha ucuz elektrikli otomobilleri piyasaya süreceğini duyurdu.

ARAÇ BAŞINA MALİYET DÜŞÜRÜLÜYOR

Tesla 3. çeyrek hissedar mektubunda daha önce Musk'ın sinyallerini verdiği planı teyit ederek , "2025'in ilk yarısında piyasaya sürmeye başlayacağımız daha uygun fiyatlı modeller de dahil olmak üzere yeni araç tekliflerimiz için hazırlıklar devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Ancak, bu satırdan hemen önce önemli bir bileşen daha belirtildi. Tesla, "Araç başına satılan mal maliyetimiz (COGS) 35,100 dolar ile şimdiye kadarki en düşük seviyesine geriledi" dedi. Şirket bu COGS'yi daha da düşürdükçe, daha düşük maliyetli bir Tesla üretmek ve satmak çok daha kolay hale geliyor.

Doğal olarak, daha küçük, daha az gelişmiş teknolojiye sahip ve bazı daha ucuz bileşenlere sahip bir model yapmak, maliyeti düşürüyor ve bizi bir modelin daha düşük bir fiyata sunulabileceği bir bölgeye getiriyor.

PİYASADA HEYECAN DALGASI

Şirketin uygun fiyatlı elektrikli araçlar konusunda yeniden harekete geçmesi, piyasalarda heyecana neden oldu. Yeni araçların üretimi için Tesla'nın hangi Gigafactory tesislerini kullanacağı belirtilse de u konuda resmi bir açıklama yak. Üretim planlarının 2025 yılında hız kazanması beklenen Tesla’nın bu hamlesi, elektrikli araçların daha erişilebilir hale gelmesine katkı sağlaması açısından önem taşıyor. Diğer otomotiv devlerinin de rekabet adına bu yönde adımlara imza atması muhtemel görünüyor.