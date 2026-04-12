Usta şoför olduğunuzu zannediyorsanız bir daha düşünün! Kötü sürücüleri ele veren işaretler: İlk maddeyi çoğu kişi yapıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trafikte seyreden pek çok kişi usta bir şoför olduğunu düşünüyor. Hatta sürüş becerilerinin mükemmel seviyede olduğuna inananların sayısı bir hayli fazla. Ancak bazen kazaların temelinde yatan en büyük nedenlerden biri de tam olarak bu aşırı özgüven durumu oluyor.
İnsanların kendi yeteneklerini 1'e 5 koyarak abartma eğiliminde olduğu, yıllar boyunca yapılan sayısız araştırmayla kanıtlanmış durumda. Bununla birlikte, kötü bir sürücü olmak sadece büyük trafik kazalarına karışmak anlamına gelmez. Çoğu zaman sizin için çok küçük gelen ve görünüşte zararsız olduğunu düşündüğünüz alışkanlıklarınız trafiği hiç beklemediğiniz bir şekilde tehlikeye atabilir.
SlashGear sitesi, yapıyorsanız bırakmanız gereken ve kötü sürücü olduğunuzu işaret eden alışkanlıkları derledi.
Hong Kong Üniversitesi ile Linköping Üniversitesi bünyesinde çalışan araştırmacıların 2021 yılında gerçekleştirdiği ortak çalışma, sürücülerin becerilerini olduğundan çok daha yüksek görme eğilimini açıkça ortaya koyuyor.
1981 yılında Stockholm Üniversitesi tarafından yapılan bir başka araştırma da sürücülerin büyük çoğunluğunun yeteneklerini "ortalamanın üzerinde" değerlendirdiğini kayıtlara geçirmişti.
Araştırmalara göre eğer bir sürücü sürekli olarak yoldaki diğer kişilerden şikayet ediyorsa, asıl problemin kaynağı büyük ihtimalle kendisidir. Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde (PNAS) 2016 yılında yayımlanan bir çalışma, kayıtlara geçen kazaların yüzde 90'ından fazlasında temel etkenin sürücü kaynaklı sorunlar olduğunu gösteriyor.
Önünüzdeki aracı çok yakından takip etmek, acemliğin ve kural tanımazlığın bir diğer göstergesi olarak kabul ediliyor. Sol şeritte yavaş ilerleyen bir sürücüye tabiri caizse yapışırsanız, olası bir ani fren durumunda kaza yapma olasılığınız çok yüksek olur.
Çoğu durumda, "iki veya üç saniye kuralı" uygulanmalıdır. Bu kural uyarınca, yoldaki sabit bir nesneye bakmalı ve o nesneyi geçtikten sonra önünüzdeki araçla aranızda en az üç saniye geçmesini sağlamalısınız.
Uzmanlara göre "sapağı kaçırma" korkusu, trafikteki en büyük risklerden bir tanesi. Sırf sapağı kaçırmamak için düz çizgileri ihlal etmek veya aniden sert fren yapmak gibi işlemlerden olabildiğince kaçının. Deneyimli bir sürücünün, güvenliği zaman tasarrufunun önüne koyması gerektiği belirtiliyor.
Usta mı yoksa acemi mi olduğunuzu gösteren kriterlerden bir tanesi de arabanızın frenini nasıl kullandığınız. Dikiz aynasını kontrol etmeden sert veya geç fren yapıyor musunuz? Cevabınız "evet" ise trafik akışını bozduğunuz gibi arkanızdaki araçları da tehlikeye atıyor olabilirsiniz.