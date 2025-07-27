Uygun fiyatlı Tesla Model Y’den ilk görüntü

Tesla, uzun süredir konuşulan uygun fiyatlı otomobiliyle yeniden gündemde. Gözler bu yeni modeldeyken, Elon Musk’tan da konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Musk, aracın tamamen yeni bir model olmadığını, mevcut Model Y’nin sadeleştirilmiş bir versiyonu olacağını söyledi. Hatta işin dozunu biraz kaçırıp, “Bu bir Model Y… Sırrı ağzımdan kaçırdım” diyerek beklentileri daha da artırdı.

İLK GÖRÜNTÜLER SIZDI: CAM TAVAN VE ARKA EKRAN YOK

Yeni model henüz resmi olarak tanıtılmadı ancak üretim bandından sızan bazı detaylar şimdiden konuşuluyor. Aracın panoramik cam tavanla gelmeyeceği, arka ekranın ise maliyet azaltımı için tamamen kaldırıldığı belirtiliyor. Buna karşın, sinyal kolu korunmuş. Vites yine ekran üzerinden kontrol ediliyor. Kumaş koltuk bekleyenleri şaşırtacak şekilde, Tesla bu modelde de vegan deri koltuk tercih etmiş. Ön tampon kamerası ise yerinde duruyor.

AVRUPA ÜRETİMİ TÜRKİYE’YE YEŞİL IŞIK OLABİLİR

Sızan bilgilere göre uygun fiyatlı model, Tesla’nın Almanya’daki fabrikasında da üretilebilir. Eğer bu iddia doğruysa, Türkiye pazarı için bu gelişme oldukça önemli. Almanya üretimi, Tesla’nın yeni modeli Türkiye’de satışa sunmasının önünü açabilir.

TÜRKİYE’DE MODEL Y’YE YOĞUN İLGİ SÜRÜYOR

Türkiye’de Model Y satışları rekor kırmaya devam ediyor. Haziran ayında 7.235 adetle Türkiye’nin en çok satılan sıfır otomobili olan Model Y için, Tesla Türkiye X hesabından “Çok teşekkür ederiz, Türkiye!” paylaşımı geldi. Tesla Türkiye’nin yöneticisi Berk Tezveren de bu başarıyı sosyal medyada duyurdu.

Tesla, ayrıca Türkiye’deki Supercharger ağı için de büyüme planlarını paylaştı. 2025 yılında 10 yeni lokasyon ve 80 yeni şarj noktası açılması hedefleniyor. 2026’da da benzer ölçekte bir genişleme planı var. Açılacak noktalar arasında İstanbul Samandıra, İzmir Karşıyaka, Ankara Çankaya ve Aydın Söke gibi bölgeler yer alıyor.

RENK SEÇENEKLERİ VE STOKLAR DA GÜNCELLENİYOR

Tesla, Türkiye’deki kullanıcıların renk seçeneği konusundaki taleplerini de dikkate aldı. Temmuz ayı itibarıyla envantere daha fazla renk seçeneği eklendi. Ayrıca stok listeleri her iş günü güncelleniyor. Bot kullanımı da azaltılmış durumda, Tesla'nın global ekibi listelemeleri anlık olarak izliyor.