Uygun fiyatlı TOGG T6 2027’de yollara çıkıyor

“HERKESİN ERİŞEBİLECEĞİ BİR MODEL”

Günün en çok konuşulan başlığı ise uygun fiyatlı TOGG modeli oldu. Daha önce üçüncü modelin B-SUV segmentindeki T8X olacağı yönünde beklenti vardı. Ancak Tosyalı, 2027 yılında daha geniş kitlelere hitap edecek yeni modelden söz ederken T6 ismini kullandı. Bu isim bugüne kadar resmi olarak duyurulmamıştı ama Togg’un Avrupa’daki isim tescillerinde T6X ve T6F gibi ibareler daha önce görülmüştü.