Uygun fiyatlı TOGG T6 2027’de yollara çıkıyor

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Davos’ta yaptığı açıklamada TOGG'un 2027 planlarını paylaştı. Merakla beklenen uygun fiyatlı model için ilk kez “T6” ismi telaffuz edildi.
Türkiye’nin elektrikli otomobil markası TOGG, ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Fuat Tosyalı, Davos Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı değerlendirmelerde, TOGG'un hem üretim hem de model tarafındaki yol haritasına dair önemli mesajlar verdi.
Tosyalı’nın paylaştığı rakamlara göre TOGG, 2025 yılını 40 bin adetlik üretimle kapattı. Bugün itibarıyla trafikteki toplam TOGG sayısı ise 100 bin barajını aşmış durumda. Markanın şu an yollarda olan iki modeli bulunuyor: T10X ve T10F. Özellikle T10F, sadece son çeyrekte 11 bin 437 adetlik satışla geçen yılın en çok satılan üçüncü elektrikli otomobili olmayı başardı. Açıkçası, 2026’da bu modelden beklenti de hayli yüksek.
Üretim kapasitesine ilişkin planlar da netleşmiş görünüyor. Tosyalı, 2026 için 60 bin adetlik üretim hedefi koyduklarını, 2027’nin sonunda ise yıllık kapasitenin 100 bin adede ulaşmasının planlandığını söyledi.
Günün en çok konuşulan başlığı ise uygun fiyatlı TOGG modeli oldu. Daha önce üçüncü modelin B-SUV segmentindeki T8X olacağı yönünde beklenti vardı. Ancak Tosyalı, 2027 yılında daha geniş kitlelere hitap edecek yeni modelden söz ederken T6 ismini kullandı. Bu isim bugüne kadar resmi olarak duyurulmamıştı ama Togg’un Avrupa’daki isim tescillerinde T6X ve T6F gibi ibareler daha önce görülmüştü.
İsimlendirme çizgisi değişmediyse, T8 serisinin B segmentinde konumlanacağı düşünülüyor. Bu da T6’nın A segmentinde, yani giriş seviyesinde bir elektrikli otomobil olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.