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 | Suat Vilgen

Volkswagen 1.0 motor kullananlar dikkat! Bu sorunlar uykunuzu kaçırabilir

Volkswagen Grubu’nun küçük ama güçlü motoru 1.0 TSI, şehir içi araçlardan SUV’lara kadar pek çok modelde kullanılıyor. Az yakan, iyi kaçan bu motorun bazı özellikleri sizi mest edebilirken, dikkat edilmezse bazı problemler ciddi masraflar doğurabilir. İşte ayrıntılar…

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Volkswagen 1.0 motor kullananlar dikkat! Bu sorunlar uykunuzu kaçırabilir
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 11:58

Günümüzde araç üreticileri “downsizing” yani motorları küçültme trendini benimsedi. Bu akımın öncülerinden biri olan Volkswagen Grubu, 1.0 TSI (Turbocharged Stratified Injection) motorunu pek çok modelinde sunuyor. 999 cc hacmindeki bu motor, hafifliği ve verimliliğiyle öne çıkıyor. Ancak dikkatli kullanılmazsa bu motor kullanıcıların başına büyük çorap örebilir. İşte İtalya'nın önde gelen otomobil sitelerinden Alvolante'nin yaptığı Volkswagen 1.0 motor analizi.

Volkswagen 1.0 motor kullananlar dikkat! Bu sorunlar uykunuzu kaçırabilir

1.0 TSI MOTORUN ÖZELLİKLERİ

  • 3 silindirli yapı: Daha az iç sürtünme, daha düşük ağırlık ve kompakt tasarım.
  • Turbo desteği: Hem düşük devirlerde yüksek tork, hem de sabit hızda yakıt tasarrufu.
  • Doğrudan enjeksiyon: Benzin yüksek basınçla doğrudan yanma odasına veriliyor, bu da hem performansı hem de verimliliği artırıyor
  • Kuru tip triger kayışı: Sessiz çalışıyor, bakımı zincire göre daha ucuz. Ancak zamanında değişmezse motoru bitirebilir.
  • Anti-vibrasyon sistemleri: 3 silindirli motorların doğal titreşimlerini azaltmak için özel denge mili ve motor takozları kullanılıyor.
  • Güç seçenekleri: 90 ile 115 beygir arasında değişen versiyonlar mevcut.
  • Şanzıman seçenekleri: 5 ya da 6 ileri manuel, veya 7 ileri çift kavramalı DSG otomatik.
  • Mild Hybrid (eTSI) versiyon: Yeni nesil modellerde hafif hibrit destekle daha fazla ekonomi sağlanıyor.
Volkswagen 1.0 motor kullananlar dikkat! Bu sorunlar uykunuzu kaçırabilir

1.0 MOTOR HANGİ ARAÇLARDA KULLANILIYOR?

Volkswagen Grubu, 1.0 TSI motoru neredeyse tüm kompakt araçlarında tercih ediyor. İşte bu motorla gelen modeller:

  1. Audi: A1, Q2, A3
  2. Seat: Ibiza, Arona, Leon, Ateca
  3. Skoda: Fabia, Scala, Kamiq, Octavia, Karoq
  4. Volkswagen: GTI, Polo, T-Cross, Taigo, Golf, T-Roc
Volkswagen 1.0 motor kullananlar dikkat! Bu sorunlar uykunuzu kaçırabilir

BU MOTORA SAHİPSENİZ BUNLARA DİKKAT EDİN!

1.0 TSI motor genel anlamda başarılı bir ünite olarak görülse de, bazı sıkıntılar uzun vadede baş gösterebiliyor:
Triger Kayışı:

Kuru tip triger kayışı sessiz ve ekonomik ama zamanında değişmezse motorun içini darmadağın edebilir. Bazı serilerde kayışın erken aşındığı ya da gergi sisteminde sorun çıktığı da raporlandı.

Turbo Sorunları:

Turbo, özellikle 115 beygirlik versiyonlarda zorlandığında aşınabiliyor. Motor yağı geç değişirse ya da araç soğukken sert kullanılırsa turbo erken yaşlanıyor. Anormal ıslık sesleri, güç kaybı ve egzozdan siyah duman tehlike işareti.

Karbon Birikimi:

Doğrudan enjeksiyonun dezavantajı, emme subaplarında zamanla kurum birikmesi. Bu durum performans kaybı ve rölanti sorunlarına yol açabilir. Kaliteli yakıt ve katkı maddeleri bu riski azaltıyor ama ağır vakalarda elle temizleme şart.

Titreşim Sorunları:

3 silindirli motor yapısı gereği daha fazla titreşim üretir. Genelde rahatsız edici olmasa da, fazla titreşim motor takozu sorununa işaret olabilir.
Yazılım Problemleri:

Bazı sürücüler, motor kontrol ünitesine (ECU) yapılan yazılım güncellemelerinden sonra düzensiz çalışma ve ani stop etme gibi şikayetlerde bulundu.

Volkswagen 1.0 motor kullananlar dikkat! Bu sorunlar uykunuzu kaçırabilir

VOLKSWAGEN'DEN İYİLEŞTİRMELER?

Volkswagen, yıllar içinde bu motor üzerinde çeşitli iyileştirmeler yaptı. Özellikle:

  • Triger kayışı ve gergi sistemleri revize edildi
  • Turbo bileşenlerinde kalite artırıldı
  • ECU yazılımları güncellendi
    Eğer ikinci el 1.0 TSI motorlu bir araç almayı düşünüyorsanız, yetkili servis geçmişini kontrol ettirin. Belirli üretim partileri için yayımlanan teknik servis bültenleri (TSB) ile sorunlu parçaların değiştirilip değiştirilmediğini öğrenin. Geniş çaplı bir toplatma olmasa da, dikkatli olmakta fayda var.
Volkswagen 1.0 motor kullananlar dikkat! Bu sorunlar uykunuzu kaçırabilir

VOLKSWAGEN 1,0 MOTOR ALINIR MI?

1.0 TSI motor, doğru kullanıldığında ve bakımı ihmal edilmediğinde uzun ömürlü ve ekonomik bir seçenek. Ancak potansiyel sorunları göz ardı etmek, motorun erkenden iflas etmesine neden olabilir. Bu motoru kullananlar için mesaj net: Bakım takvimine sadık kalın, yakıttan ve yağdan kısmayın, uzun süre sorunsuz sürün!

ETİKETLER
#audi
#volkswagen
#skoda
#seat ibiza
#1.0 motor
#Otomobil
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