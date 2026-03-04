Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Volkswagen 2026 model otomobillerini satışa sundu! İşte yeni modellerle Mart ayı fiyat listesi

Mart 04, 2026 18:28
1
Volkswagen Mart 2026 fiyat listesi

Volkswagen, heyecanla beklenen 2026 model otomobillerini nihayat satışa sundu. Alman otomotiv devi tarafından yayınlanan mart ayı fiyat listesi ise bir anda alıcıların gündemine oturdu. Yeni fiyat listesinde 2026 model Polo otomobilin fiyatının Golf’ten yüksek olması ise kullanıcılar tarafından şaşkınlıkla karşılandı...

2
Volkswagen 2026 model otomobillerini satışa sundu! İşte yeni modellerle Mart ayı fiyat listesi

Yeni yıl kampanyalarının sona ermesinin ardından otomobil tutkunları 2026 model araçları beklemeye başlamıştı. Volkswagen beklenen müjdeyi açıkladı ve yeni modellerini piyasaya sunduğunu duyurdu. Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Alman otomotiv devinin yayınlandığı Mart 2026 fiyat listesi ise en az modeller kadar çok dikkat çekti...

3
Volkswagen 2026 model otomobillerini satışa sundu! İşte yeni modellerle Mart ayı fiyat listesi

MODEL      ŞUBAT BAŞLANGIÇ FİYATI     MART BAŞLANGIÇ FİYATI

Polo  

Şubat Başlangıç fiyatı 2.252.000 TL                            

Mart Başlangıç fiyatı 2.252.000 TL

4
Volkswagen 2026 model otomobillerini satışa sundu! İşte yeni modellerle Mart ayı fiyat listesi

T-Cross *   

Şubat Başlangıç fiyatı  2.155.000 TL                            

Mart Başlangıç fiyatı 2.186.000 TL

5
Volkswagen 2026 model otomobillerini satışa sundu! İşte yeni modellerle Mart ayı fiyat listesi

Taigo *      

Şubat Başlangıç fiyatı  2.051.000 TL                            

Mart Başlangıç fiyatı 2.080.000 TL

6
Volkswagen 2026 model otomobillerini satışa sundu! İşte yeni modellerle Mart ayı fiyat listesi

Golf *        

Şubat Başlangıç fiyatı  2.139.000 TL                   

Mart Başlangıç fiyatı  2.170.000 TL

7
Volkswagen 2026 model otomobillerini satışa sundu! İşte yeni modellerle Mart ayı fiyat listesi

T-Roc         

Şubat Başlangıç fiyatı  2.660.000 TL

8
Volkswagen 2026 model otomobillerini satışa sundu! İşte yeni modellerle Mart ayı fiyat listesi

Tiguan *    

Şubat Başlangıç fiyatı  3.223.000 TL                       

Mart Başlangıç fiyatı 3.269.000 TL

9
Volkswagen 2026 model otomobillerini satışa sundu! İşte yeni modellerle Mart ayı fiyat listesi

Tayron *    

Şubat Başlangıç fiyatı  3.475.000 TL             

Mart Başlangıç fiyatı 3.524.000 TL

10
Volkswagen 2026 model otomobillerini satışa sundu! İşte yeni modellerle Mart ayı fiyat listesi

ID.4            

Şubat Başlangıç fiyatı  3.126.000 TL              

Mart Başlangıç fiyatı     3.126.000 TL

11
Volkswagen 2026 model otomobillerini satışa sundu! İşte yeni modellerle Mart ayı fiyat listesi

Passat *     

Şubat Başlangıç fiyatı  3.411.000 TL              

Mart Başlangıç fiyatı 3.459.000 TL

12
Volkswagen 2026 model otomobillerini satışa sundu! İşte yeni modellerle Mart ayı fiyat listesi

ID.7            

Şubat Başlangıç fiyatı  4.415.000 TL              

Mart Başlangıç fiyatı 4.415.000 TL

13
Volkswagen 2026 model otomobillerini satışa sundu! İşte yeni modellerle Mart ayı fiyat listesi

Touareg     

Şubat Başlangıç fiyatı  10.717.000 TL                         

Mart Başlangıç fiyatı 10.717.000 TL

