Volkswagen 2026 model otomobillerini satışa sundu! İşte yeni modellerle Mart ayı fiyat listesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Volkswagen, heyecanla beklenen 2026 model otomobillerini nihayat satışa sundu. Alman otomotiv devi tarafından yayınlanan mart ayı fiyat listesi ise bir anda alıcıların gündemine oturdu. Yeni fiyat listesinde 2026 model Polo otomobilin fiyatının Golf’ten yüksek olması ise kullanıcılar tarafından şaşkınlıkla karşılandı...
Yeni yıl kampanyalarının sona ermesinin ardından otomobil tutkunları 2026 model araçları beklemeye başlamıştı. Volkswagen beklenen müjdeyi açıkladı ve yeni modellerini piyasaya sunduğunu duyurdu. Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Alman otomotiv devinin yayınlandığı Mart 2026 fiyat listesi ise en az modeller kadar çok dikkat çekti...
Polo
Şubat Başlangıç fiyatı 2.252.000 TL
Mart Başlangıç fiyatı 2.252.000 TL
T-Cross *
Şubat Başlangıç fiyatı 2.155.000 TL
Mart Başlangıç fiyatı 2.186.000 TL
Taigo *
Şubat Başlangıç fiyatı 2.051.000 TL
Mart Başlangıç fiyatı 2.080.000 TL
Golf *
Şubat Başlangıç fiyatı 2.139.000 TL
Mart Başlangıç fiyatı 2.170.000 TL
T-Roc
Şubat Başlangıç fiyatı 2.660.000 TL
Tiguan *
Şubat Başlangıç fiyatı 3.223.000 TL
Mart Başlangıç fiyatı 3.269.000 TL
Tayron *
Şubat Başlangıç fiyatı 3.475.000 TL
Mart Başlangıç fiyatı 3.524.000 TL
ID.4
Şubat Başlangıç fiyatı 3.126.000 TL
Mart Başlangıç fiyatı 3.126.000 TL
Passat *
Şubat Başlangıç fiyatı 3.411.000 TL
Mart Başlangıç fiyatı 3.459.000 TL
ID.7
Şubat Başlangıç fiyatı 4.415.000 TL
Mart Başlangıç fiyatı 4.415.000 TL
Touareg
Şubat Başlangıç fiyatı 10.717.000 TL
Mart Başlangıç fiyatı 10.717.000 TL