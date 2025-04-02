Volkswagen efsanesi Golf GTI için geri sayım! Tanıtım ve satış tarihi belli oldu

Volkswagen, önümüzdeki Haziran ayında Golf GTI'ın özel bir modelini dünya prömiyeriyle tanıtacak. 24 saatlik ADAC yarışıyla görücüye çıkacak aracın satış tarihi de belli oldu.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in efsanevi kompakt spor otomobil modeli Golf GTI , haziran ayında 50. yaşını kutlayacak. Şirket bu özel günü kutlamak için özel bir yıldönümü versiyonu tasarladı.

GOLF GTI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Tanıtım, 19-22 Haziran 2025 tarihleri ​​arasında Nürburgring'de düzenlenecek ve Almanya'nın en büyük motor sporları etkinliği olarak kabul edilen ADAC 24 saatlik yarışında görücüye çıkacak. Aracın bayi satışlarının ise 2026 yılında başlaması bekleniyor.

EFSANE 1975'TE BAŞLADI

VW Golf GTI'ın hikayesi, 1974 yılında Volkswagen'deki altı çalışanın sportif bir Golf geliştirme planı yapmasıyla başladı. İki yıllık geliştirme sürecinin ardından ilk Golf GTI, 1975 yılında Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA) halka tanıtıldı.

5000 SATIŞ HEDEFİ 92'YE KATLANDI

110 beygir gücündeki araç, tam bir yıl sonra 13 bin 850 Alman Markı karşılığında piyasaya çıktı. VW başlangıçta sadece 5.000 adet üretmeyi planladı ancak yoğun talep sonrası 92,2 kat daha fazla üretimle 461.690 adet satıldı. Bu satış rakamları Golf GTI modelinin dünyanın en başarılı kompakt spor otomobili seçilmesine vesile oldu.

GOLF TOPU VİTES KOLU ÇOK BEĞENİLDİ

İlk Golf GTI, siyah çamurluk uzantıları, siyah çerçeveli arka cam ve kırmızı çerçeveli radyatör ızgarası gibi karakteristik tasarım öğeleriyle etkileyiciydi. İç mekanda ise kareli spor koltuklar, golf topundan oluşan vites topuzu ve spor direksiyon simidi sportif bir ambiyans oluşturdu. Bu özellikler GTI'ı kısa sürede otomobil tutkunlarının aradığı bir araç haline getirdi ve medyada sürekli olumlu geri bildirimler aldı.

310 BEYGİRE KADAR ÇIKTI

Volkswagen, sonraki onyıllarda Golf GTI'ı geliştirmeye devam etti. 160 beygir gücüne kadar ulaşan Golf GTI II (1984)'den, maksimum 150 beygir gücüne sahip Golf GTI III (1991)'e ve 310 beygir gücüne kadar ulaşan mevcut Golf GTI VII'ye (2013'ten beri) kadar üretici, spor otomobilinin performansını istikrarlı bir şekilde artırdı. Her nesilde GTI'ı farklı kılan sportif karakter korundu.



