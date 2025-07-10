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 | Ömer Faruk Dogan

Volkswagen elektrikli araç satışları uçtu: İşte en çok satılan model

2025 yılının ilk yarısında elektrikli araç pazarında güçlü bir ivme yakalayan Volkswagen Grubu, dünya genelinde 465.500 adet tamamen elektrikli araç teslimatı gerçekleştirerek satışlarını geçen yıla göre yüzde 47 oranında artırdı. İşte en çok satılan model.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 12:12

Grubu, 2025 yılının ilk yarısında elektrikli araç satışlarında büyüme kaydetti. Dünya genelinde toplam 465.500 adet tamamen elektrikli araç teslim eden grup, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yaklaşık yüzde 47 oranında artırdı.

Electrek'in haberine göre, büyüme sayesinde, elektrikli modeller Volkswagen Grubu'nun küresel satışlarının yüzde 11'ini oluşturdu. Geçtiğimiz yıla baktığımızda ise, ilk yarıda yalnızca yüzde 7'sini kapsıyordu.

Volkswagen elektrikli araç satışları uçtu: İşte en çok satılan model

AVRUPA'DA PATLAMA, ÇİN'DE SERT FREN

Büyümenin lokomotifi ise şirketin köklerinin bulunduğu pazarı oldu. Avrupa'daki teslimatları bir yıl öncesine kıyasla yüzde 89 artarak rekor seviyeye ulaştı. Bu sayede Volkswagen Grubu, yüzde 28'lik pazar payıyla Avrupa'nın tamamen elektrikli araç pazarında liderliğini sağlamlaştırdı.

Öte yandan 'de daha ılımlı bir büyüme gözlemlendi, satışları yüzde 24 arttı. Ancak pazarı grubun hanesine eksi yazdı. Yerli markaların agresif fiyat politikaları ve model çeşitliliği nedeniyle satışlar yüzde 34 oranında geriledi.

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ MODELLER AÇIKLANDI

  • Volkswagen ID.4/ID.5: 84.900 adet
  • Volkswagen ID.3: 60.700 adet
  • Audi Q4 e-tron: 44.600 adet
  • Volkswagen ID.7: 38.700 adet
  • Škoda Enyaq: 38.700 adet
  • Audi Q6 e-tron: 36.500 adet
  • Škoda Elroq: 34.300 adet
  • Volkswagen ID. Buzz: 27.600 adet
  • Porsche Macan (EV): 25.900 adet
  • CUPRA Born: 22.100 adet
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Sıkça Sorulan Sorular

Hangi model en çok sattı?
Volkswagen ID.4/ID.5 modelleri toplamda 84.900 adetle lider durumda.
ETİKETLER
#çin
#abd
#avrupa
#elektrikli araç
#volkswagen
#otomobil satışları
#Otomobil
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