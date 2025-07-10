Volkswagen elektrikli araç satışları uçtu: İşte en çok satılan model

2025 yılının ilk yarısında elektrikli araç pazarında güçlü bir ivme yakalayan Volkswagen Grubu, dünya genelinde 465.500 adet tamamen elektrikli araç teslimatı gerçekleştirerek satışlarını geçen yıla göre yüzde 47 oranında artırdı. İşte en çok satılan model.

Volkswagen Grubu, 2025 yılının ilk yarısında elektrikli araç satışlarında büyüme kaydetti. Dünya genelinde toplam 465.500 adet tamamen elektrikli araç teslim eden grup, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yaklaşık yüzde 47 oranında artırdı.

Electrek'in haberine göre, büyüme sayesinde, elektrikli modeller Volkswagen Grubu'nun küresel satışlarının yüzde 11'ini oluşturdu. Geçtiğimiz yıla baktığımızda ise, ilk yarıda yalnızca yüzde 7'sini kapsıyordu.

AVRUPA'DA PATLAMA, ÇİN'DE SERT FREN

Büyümenin lokomotifi ise şirketin köklerinin bulunduğu Avrupa pazarı oldu. Avrupa'daki elektrikli araç teslimatları bir yıl öncesine kıyasla yüzde 89 artarak rekor seviyeye ulaştı. Bu sayede Volkswagen Grubu, yüzde 28'lik pazar payıyla Avrupa'nın tamamen elektrikli araç pazarında liderliğini sağlamlaştırdı.

Öte yandan ABD'de daha ılımlı bir büyüme gözlemlendi, satışları yüzde 24 arttı. Ancak Çin pazarı grubun hanesine eksi yazdı. Yerli markaların agresif fiyat politikaları ve model çeşitliliği nedeniyle satışlar yüzde 34 oranında geriledi.

EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ MODELLER AÇIKLANDI

Volkswagen ID.4/ID.5: 84.900 adet

Volkswagen ID.3: 60.700 adet

Audi Q4 e-tron: 44.600 adet

Volkswagen ID.7: 38.700 adet

Škoda Enyaq: 38.700 adet

Audi Q6 e-tron: 36.500 adet

Škoda Elroq: 34.300 adet

Volkswagen ID. Buzz: 27.600 adet

Porsche Macan (EV): 25.900 adet

CUPRA Born: 22.100 adet