Volkswagen her tuşa basıyor: Doğrudan satışları iptal etti

29 Kasım 2024 10:38 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:38

Volkswagen, elektrikli araçlarda düşük satışlar nedeniyle doğrudan satış modelini askıya alıyor. Fabrika kapanışları ve işten çıkarmalar gündemde! Şirket, stratejisini 2025’te yeniden değerlendirecek.

Bir otomobil devi daha zorda: Aston Martin hisseleri çakıldı

Bir otomobil devi daha zorda: Aston Martin hisseleri çakıldı

Alman otomotiv devi Volkswagen​, elektrikli araçlarda uyguladığı doğrudan satış modelini askıya alma kararı aldı. Bu kararın ardında, düşük satış rakamları ve artan maliyetler yatıyor. Şirket, Avrupa​ pazarında kullanılan bu stratejiyi 2025 Mart ayında yeniden değerlendirecek.

Volkswagen’in Yönetim Kurulu Üyesi Marco Schubert, “Pazar koşulları zorlayıcı. Doğrudan satış modeli şu an için beklediğimiz sonucu vermedi. Ancak bu model uzun vadede hedeflerimiz arasında kalmaya devam edecek” dedi.

DOĞRUDAN SATIŞ NEDİR?

Doğrudan satış modeli, araçların bayiler yerine şirketin mağazaları veya çevrimiçi platformları üzerinden satılmasını sağlıyor. Tesla’nın büyük başarı elde ettiği bu sistem, Volkswagen için aynı başarıyı getirmedi. Şirket, elektrikli ve içten yanmalı motorlu araçların farklı kanallardan satılmasının karmaşa oluşturduğunu ifade etti.

Volkswagen, bu stratejiyi Fransa, Almanya, Polonya, İspanya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde durdurmayı planlıyor. Ancak Cupra markası bu modele sadık kalacak. Ayrıca İrlanda ve İsveç’te tüm araç satışları, doğrudan satış modeliyle devam edecek.

ALMAN DEVİNDE KRİZ SÜRÜYOR

Şirket, Almanya’daki üç fabrikasını kapatma kararı aldı. Bu durum, Volkswagen tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Karar, binlerce çalışanın işini kaybetmesine ve kalan personelin maaşlarında %10’luk bir kesinti yapılmasına neden olacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAKİ DÜŞÜŞ ALARM VERİYOR

Volkswagen, yüksek fiyatlı elektrikli modellerinde beklediği başarıyı yakalayamadı. Örneğin, 80 bin Euro’ya kadar çıkan Audi Q8 E-Tron modeli, düşük satış rakamlarıyla şirketi zorladı.

Elektrikli araçlara geçişte yaşanan bu durgunluk, sadece Volkswagen değil, diğer otomobil üreticileri için de zorlu bir dönemin habercisi. Şirket, gelecekte daha uygun maliyetli ve rekabetçi çözümlerle elektrikli araç pazarında yeniden söz sahibi olmayı hedefliyor.