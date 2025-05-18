Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli araç segmentinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. 2019'dan beri markanın elektrikli modellerini temsil eden "ID" takısını aşamalı olarak bırakma kararı alan şirket, 2026 itibarıyla daha tanıdık ve geleneksel model isimlerine dönüş yapacak.

Alman otomobil devi Volkswagen ürün yelpazesini sadeleştirme çabası doğrultusunda elektrikli araçlarıyla özdeşleşen "ID" takısını aşamalı olarak kullanımdan kaldırmayı planlıyor.

Şirket, 2026 gibi erken bir tarihte bu alfanümerik markalamayı daha geleneksel otomobil isimleriyle değiştirmeyi hedefliyor. Detaylar henüz netleşmese de söz konusu değişikliğin, piyasada artan isimlendirme karmaşasını gidermeyi amaçladığı belirtiliyor.

ID TAKISI 2026'DA KULLANIMDAN KALKIYOR

ID alt markası ilk olarak 2017'de ID.3 hatchback'in konsept versiyonuyla tanıtıldı ve bu model 2019'da ilk seri üretim aracı olarak piyasaya çıktı. Zaman içinde VW, ID.4, ID.5 ve ID.6 SUV'ları, ID.7 sedanı ve ID.Buzz minibüsünü piyasaya sürerek ürün gamını genişletti.

Marka, ID.1 şehir otomobili ve ID.2 süpermini gibi modellerle ID serisini 2027'ye kadar daha da genişletmeyi planlıyordu; ancak bu stratejide değişikliğe gidildi.

Volkswagen Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sander, Auto und Wirtschaft ile yaptığı röportajda şirketin elektrikli araçlarına yeniden geleneksel isimler vermeye başlayacağını açıkladı.

"Araçlar yeniden düzgün isimlere sahip olacak" diyen Sander, sözlerine şöyle devam etti: "Bu durum, yeni modelleri piyasaya sürdüğümüzde daha net hale gelecek; ne ID. 2all ne de ID. Every1 konseptleri üretim aşamasında bu isimleri taşıyacak"

ID.2, POLO OLARAK ÇIKABİLİR

Sander ayrıntıya girmese de, Volkswagen daha önce bilinen model isimlerinin elektrikli dünyaya aktarılabileceğine işaret etmişti. Örneğin, 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan ID.2 modeli, bu yıl 50. yılını kutlayan Polo adını alabilir. 2027'de gelmesi beklenen ID.1 ise Lupo, Fox veya Up! gibi eski isimlerden esinlenebilir ya da tamamen yeni bir isimle karşımıza çıkabilir.