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 | Murat Makas

Volkswagen ID.3 Batarya performansıyla herkesi şok etti

Almanya’da dört yıl boyunca 170 bin kilometre kullanılan bir Volkswagen ID.3, dikkatsiz kullanıma rağmen batarya kapasitesinin yalnızca %9’unu kaybetti. Yazılım güncellemeleriyle menzil ve verimlilikte kayda değer iyileşmeler sağlandı.

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Volkswagen ID.3 Batarya performansıyla herkesi şok etti
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 11:38

Elektrikli otomobillere geçişte en büyük soru işaretlerinden biri batarya ömrü. “Ya birkaç yıl sonra menzil düşerse?” diye tereddüt edenler hiç de az değil. Ancak Almanya’nın köklü otomobil kulübü ADAC’ın gerçekleştirdiği uzun soluklu test, bu endişelere güçlü bir yanıt verdi.

Volkswagen ID.3 Batarya performansıyla herkesi şok etti

170 Bin Kilometrede %9’luk Kayıp

Volkswagen ID.3 Pro S Tour modeli, dört yıl boyunca toplam 170 bin kilometre boyunca kullanıldı. Bu sürede batarya kapasitesinde yaşanan düşüş yalnızca %9 oldu. Gerçek kullanımda, menzil 438 kilometreden 425 kilometreye düştü. Yani tamı tamına sadece 13 kilometrelik bir azalma var. Üstelik araç, pek de "nazik" kullanılmamış. Batarya çoğu zaman %100’e kadar şarj edilmiş, doluyken uzun süre park halinde bırakılmış ve şarjların %40’ı DC hızlı şarjla yapılmış.

Volkswagen ID.3 Batarya performansıyla herkesi şok etti

YAZILIM GÜNCELLEMESİYLE ADETA YENİDEN DOĞDU

Testin en dikkat çeken bölümü ise yazılım güncellemesinin yarattığı fark oldu. Güncelleme sonrası aracın 100 km’deki enerji tüketimi 20 kWh’den 18,3 kWh’ye düştü. Ayrıca şarj hızı da 125 kW’dan 160 kW’a yükseldi. Böylece %10’dan %80’e şarj süresi iki dakika kısaldı. Yani sadece donanım değil, yazılım da menzil üzerinde belirleyici bir etkiye sahip.

Volkswagen ID.3 Batarya performansıyla herkesi şok etti

BATARYA GARANTİSİNİN BİLE ALTINDA KALMADI

Araç 21.800 km’deyken batarya sağlığı %96 seviyesindeydi. Bu oran, 84.300 km’de %94’e, 169.700 km’de ise %91’e indi. Volkswagen’in batarya garantisi, 160.000 km sonrasında %70’in altına düşülmesi durumunda devreye giriyor. Bu da demek oluyor ki ID.3, bu sınırın oldukça üstünde kaldı.

Volkswagen ID.3 Batarya performansıyla herkesi şok etti
ETİKETLER
#elektrikli araç
#yazılım güncellemesi
#Batarya Ömrü
#Volkswagen Id.3
#Adac Testi
#Menzil
#Otomobil
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