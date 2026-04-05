Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Volkswagen Nisan 2026 fiyat listesi sürprizle geldi! İşte Volkswagen Golf, Taigo, Passat, Touareg güncel fiyat listesi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 14:00
1
Volkswagen Nisan 2026 fiyat listesi sürprizle geldi! İşte Volkswagen Golf, Taigo, Passat, Touareg güncel fiyat listesi

Volkswagen Nisan 2026 fiyat listesi, alıcılar için sürprizler barındırıyor. Orta Doğu’da yaşanan gerginlikle tüm piyasalarda dalgalanma yaşanırken, Alman otomotiv devi Nisan ayı fiyat listesinde çok büyük değişikliklere imza atmadı. Birçok modelin fiyatlarında geçtiğimiz aya oranla yaklaşık 30 bin TL fark ortaya çıktı. İşte Volkswagen Golf, Taigo, Passat, Touareg güncel fiyat listesinin detayları…

2
Volkswagen Nisan 2026 fiyat listesi sürprizle geldi! İşte Volkswagen Golf, Taigo, Passat, Touareg güncel fiyat listesi

Konfor ve sağlamlığı ile otomobil dünyasının en çok tercih edilen markalarından olan Volkswagen, Nisan ayında geçerli olacak yeni fiyat listesini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre markanın crossover SUV modeli Taigo’nun başlangıç fiyatı 2 milyon 80 binden başlarken, yıllardır piyasada varlık gösteren Volkswagen Passat’ın başlangıç ise 3 milyon 459 bin TL’den alıcılarla buluşuyor. İşte Volkswagen Nisan 2026 fiyat listesinin ayrıntıları…

3
Volkswagen Nisan 2026 fiyat listesi sürprizle geldi! İşte Volkswagen Golf, Taigo, Passat, Touareg güncel fiyat listesi

MODEL-MART AYI FİYATI-NİSAN AYI FİYATI

  • VW T-Cross - 2.155.000 TL - 2.186.000 TL
  • VW Taigo - 2.051.000 TL - 2.080.000 TL
  • VW Golf - 2.139.000 TL - 2.170.000 TL
  • VW Golf GTI - 5.391.000 TL
  • VW Golf R - 6.777.000 TL
  • VW Yeni T-Roc - 2.388.500 TL
  • VW Tiguan - 3.223.000 TL - 3.269.000 TL
  • VW Tayron - 3.475.000 TL - 3.524.000 TL
  • VW ID.4 - 3.126.000 TL - 3.126.000 TL
  • VW Passat - 3.411.000 TL - 3.459.000
  • VW ID.7 - 4.415.000 TL - 4.415.000 TL
  • VW Touareg - 10.717.000 TL - 10.717.000 TL

Listedeki modellerden ID.4, ID.7 ve Touareg 2025 model yılına ait…

4
Volkswagen Nisan 2026 fiyat listesi sürprizle geldi! İşte Volkswagen Golf, Taigo, Passat, Touareg güncel fiyat listesi

VOLKSWAGEN T-CROSS 2026 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel – Life - 2.186.000 TL
  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG - Life - 2.578.000 TL
  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG-Style - 2.731.000 TL
  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG - R-Line - 2.835.000 TL

5
Volkswagen Nisan 2026 fiyat listesi sürprizle geldi! İşte Volkswagen Golf, Taigo, Passat, Touareg güncel fiyat listesi

VOLKSWAGEN TAİGO 2026 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 2.080.000 TL
  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.364.000 TL
  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.812.000 TL
  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.933.000 TL
  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 2.993.000 TL
  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 3.201.000 TL

6
Volkswagen Nisan 2026 fiyat listesi sürprizle geldi! İşte Volkswagen Golf, Taigo, Passat, Touareg güncel fiyat listesi

VOLKSWAGEN GOLF 2026 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

  • Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression - 2.170.000 TL
  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life - 2.718.000 TL
  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style - 3.066.000 TL
  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - 3.260.000 TL
  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 3.477.000 TL
  • Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG – GTI - 5.391.000 TL
  • Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R - 6.777.000 TL

7
Volkswagen Nisan 2026 fiyat listesi sürprizle geldi! İşte Volkswagen Golf, Taigo, Passat, Touareg güncel fiyat listesi

VOLKSWAGEN T-ROC 2026 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

  • Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 2.648.000 - 2.388.500 Lansman fiyatı
  • Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style - 3.183.000 TL
  • Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 3.287.000 TL

8
Volkswagen Nisan 2026 fiyat listesi sürprizle geldi! İşte Volkswagen Golf, Taigo, Passat, Touareg güncel fiyat listesi

VOLKSWAGEN TİGUAN 2026 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.269.000
  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.204.000 TL
  • Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.484.000 TL
  • Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.011.000 TL
  • Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.360.000 TL

9
Volkswagen Nisan 2026 fiyat listesi sürprizle geldi! İşte Volkswagen Golf, Taigo, Passat, Touareg güncel fiyat listesi

VOLKSWAGEN TAYRON 2026 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.524.000 TL
  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life - 3.619.000 TL
  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.506.000 TL
  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance - 4.607.000 TL
  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.808.000 TL
  • Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line - 4.906.000 TL

10
Volkswagen Nisan 2026 fiyat listesi sürprizle geldi! İşte Volkswagen Golf, Taigo, Passat, Touareg güncel fiyat listesi

VOLKSWAGEN ID.4 2026 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

  • ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure – 2025 MY - 3.126.000 TL

11
Volkswagen Nisan 2026 fiyat listesi sürprizle geldi! İşte Volkswagen Golf, Taigo, Passat, Touareg güncel fiyat listesi

VOLKSWAGEN ID.7 2026 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

  • ID.7 210 kW 286 PS Otomatik - Pro S – 2025 MY - 4.415.000 TL

12
Volkswagen Nisan 2026 fiyat listesi sürprizle geldi! İşte Volkswagen Golf, Taigo, Passat, Touareg güncel fiyat listesi

VOLKSWAGEN TOUAREG 2026 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

  • Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION - Elegance - 2025 MY - 10.717.000 TL
  • Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION - R-Line - 2025 MY - 11.263.000 TL

13
Volkswagen Nisan 2026 fiyat listesi sürprizle geldi! İşte Volkswagen Golf, Taigo, Passat, Touareg güncel fiyat listesi

VOLKSWAGEN PASSAT 2026 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression - 3.459.000 TL
  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business - 4.134.000 TL
  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance - 4.589.000 TL
  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 4.716.000 TL
  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.923.000 TL
  • Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.963.000 TL
  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.088.000 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.