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 | Ömer Faruk Dogan

Volkswagen ömür boyu garanti dönemini başlattı: Üç SUV için geçerli

Alman otomotiv devi Volkswagen, Çin pazarındaki sert rekabet koşullarına karşı dişe dokunur bir hamle yaptı. Tharu, Tiguan L Pro ve Teramont Pro modelleri için ömür boyu garanti hizmeti sunmaya başladı.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 10:06

Volkswagen, Çin otomobil pazarındaki rekabet koşullarına karşı güçlü bir adım attı. ITHome'un aktardığına göre, Tharu, Tiguan L Pro ve Teramont Pro modelleri için ömür boyu garanti uygulamasına geçildi. Satın alma tarihinden itibaren geçerli olan garanti, kilometre ya da süre sınırlaması olmaksızın motor, şanzıman, süspansiyon ve direksiyon gibi bütün temel sistemleri kapsıyor.

GARANTİ, ARACIN İLK SAHİBİNE SUNULACAK

Volkswagen ömür boyu garanti hizmeti yalnızca belirli koşullar altında geçerli olacak. Yalnızca araçların ilk sahipleri bu ayrıcalıktan faydalanabilecek. Ek olarak kullanıcıların bakım işlemlerini yalnızca yetkili VW servislerinde yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca ilgili modellerden birinin, 30 Nisan 2025 tarihine kadar satın alınmış olması şartı da aranıyor.

Volkswagen ömür boyu garanti dönemini başlattı: Üç SUV için geçerli

NEREDEN ÇIKTI BU 'ÖMÜR BOYU' GARANTİ?

Tabii ki de Volkswagen, araçları için ömür boyu garanti hizmetini başlatma kararını durup dururken almış değil ve kendince mantıklı bir sebebi var: Çin'deki rekabet gücünü artırmak.

Çin otomotiv pazarı, son yıllarda yerli üreticilerin özellikle elektrikli ve hibrit araç segmentlerinde gösterdiği agresif büyümeyle oldukça rekabetçi bir hale geldi. Carscoops'un haberine göre Alman devin ülkedeki satışları 2024 yılında yüzde 8,3 düşüşle 2,2 milyon adede gerilemişti. Bu düşüş de şirketin Çin'deki pazar payının azalmasına neden oldu.

Volkswagen ömür boyu garanti dönemini başlattı: Üç SUV için geçerli

Diğer yandan Volkswagen'in en dişli rakiplerinden olan BYD, 2023 yılında 2 milyon 571 bin 109 araç satarak yüzde 11,85'lik bir pazar payına ulaşarak şirketi geride bırakmıştı.

Volkswagen de bu zorlu rekabet ortamında müşteri sadakatini artırmak ve pazar payını korumak amacıyla ömür boyu garanti gibi cazip teklifler sunarak tüketicilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Başarılı olup olmayacağı, ileriki zamanlarda belli olacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Volkswagen ömür boyu garanti tam olarak hangi parçaları kapsıyor?
Volkswagen’in sunduğu ömür boyu garanti; motor, şanzıman, süspansiyon ve direksiyon gibi aracın temel sistemlerini kapsıyor.
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