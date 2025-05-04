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 | Murat Makas

Volkswagen rotayı Çin'e çevirdi: 'Dünya için Çin'de' dönemi başlıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen, üretim stratejisinde köklü bir değişime gidiyor. Artık sadece Çin pazarı için değil, tüm dünya için Çin'de üretim hedefleniyor.

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Volkswagen rotayı Çin'e çevirdi: 'Dünya için Çin'de' dönemi başlıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 12:07

Volkswagen, onlarca yıldır süregelen "Alman kalitesi" imajına yeni bir boyut kazandırıyor. Şirket, artık Çin'i yalnızca devasa bir pazar değil, aynı zamanda küresel üretim ve inovasyon merkezi olarak konumlandırmak istiyor. Bu kapsamda benimsenen yeni strateji net: "Dünya için Çin'de" üretim modeli.

Şirketin Çin'deki ortak girişimi SAIC-Volkswagen'in üst düzey yöneticileri, bu dönüşümü bizzat doğruladı. SAIC-Volkswagen Genel Müdür Yardımcısı Fabio Stoelzel ve Pazarlama İcra Direktörü Li Jun, Çin'in popüler otomobil platformlarından Autohome'a verdikleri röportajda, "Çin için Çin'de" anlayışının artık geride kaldığını açıkladı. Artık hedef, Çin'de geliştirilen modelleri tüm dünya pazarlarına sunmak.

Volkswagen rotayı Çin'e çevirdi: 'Dünya için Çin'de' dönemi başlıyor

2040'A KADAR YENİ ANLAŞMA

Fabio Stoelzel, SAIC-Volkswagen ortaklığının 40. yılını kutladıklarını belirterek, taraflar arasında 2040'a kadar geçerli olacak yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Amaç, Çin'in üretim gücüyle Alman mühendisliğini birleştirerek uluslararası pazarlarda güçlü bir oyuncu olmak.

Li Jun ise şirketin gelecek planlarını daha da netleştirdi: "SAIC-Volkswagen çatısı altında geliştirilecek tüm yeni modeller, dünya kalite standartlarını karşılayacak."

SADECE MONTAJ DEĞİL, AR-GE VE TASARIM DA ÇİN'E TAŞINIYOR

Volkswagen'in Çin'deki planı yalnızca montajdan ibaret değil. Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri de artık Çin merkezli yürütülecek. Bu da demek oluyor ki; Çin'de geliştirilen modeller, sadece iç pazara hitap etmekle kalmayacak, aynı zamanda ihraç edilerek küresel pazarda boy gösterecek.

Li Jun'a göre Çin'deki tedarik zinciri, özellikle akıllı teknolojiler konusunda oldukça güçlü. Bu da Çin üretimi araçların, gelecekte uluslararası rakiplerine kıyasla daha donanımlı ve daha erişilebilir fiyatlarla sunulmasına olanak tanıyacak.

Volkswagen rotayı Çin'e çevirdi: 'Dünya için Çin'de' dönemi başlıyor

PASSAT PRO ÖRNEĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Geçmişte Çin'de üretilen araçlar genellikle daha sade donanımlı modeller olarak algılanırdı. Ancak SAIC-Volkswagen yöneticileri, bu algının artık gerçeği yansıtmadığını vurguluyor.

Bunun en net örneklerinden biri Passat Pro. Çin'de üretilen bu model, Avrupa'daki eşdeğerinden %30 ila %40 oranında daha ucuz. Üstelik daha zengin donanım ve ileri teknolojiyle donatılmış durumda. Öyle ki, bazı Çin yapımı Volkswagen modelleri, akıllı sistemleriyle Avrupa'daki versiyonları bile geride bırakabiliyor.

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#tasarım
#Alman Kalitesi
#Saic-volkswagen
#Otomobil
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