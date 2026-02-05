Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesinde deprem! Bir otomobil parası kadar zam yapıldı

Kategoriler
Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı. Ancak yapılan zamlar karşısında alıcıların gözü oldukça korktu. Zira Alman otomotiv devinin bazı markalarında geçtiğimiz ay ile bu ay arasındaki fiyat farkı ile bir otomobil almak mümkün…
Yılsonu kampanyalarının sona ermesinin ardından sıfır otomobil fiyatlarında zamlı tarifeler başladı. Pek çok marka geçtiğimiz ay sınırlı tutuğu zamlı fiyat listesini şubat ayında cesurca yayınladı. Volkswagen tarafından yayınlanan Şubat 2026 fiyat listesi görenleri şaşkına çevirdi. Markada en düşük zam 50 bin TL olurken, özellikle bir modelde 664 bin TL zam uygulandı…
VOLKSWAGEN POLO
Ocak Fiyatı: 2.197.000 TL
Şubat Fiyatı 2.252.000 TL
55 bin TL zam
VOLKSWAGEN T-CROSS
Ocak Fiyatı:2.102.000 TL
Şubat Fiyatı: 2.155.000 TL
53 bin TL zam
VOLKSWAGEN TAİGO
Ocak Fiyatı: 2.001.000 TL
Şubat Fiyatı: 2.051.000 TL
50 bin TL zam
VOLKSWAGEN GOLF
Ocak Fiyatı:2.087.000 TL
Şubat Fiyatı: 2.139.000 TL
52 bin TL zam
VOLKSWAGEN T-ROC
Ocak Fiyatı: 2.554.000 TL
Şubat Fiyatı: 2.660.000 TL
106 bin TL zam
VOLKSWAGEN TİGUAN
Ocak Fiyatı: 3.144.000 TL
Şubat Fiyatı: 3.223.000 TL
79 bin TL zam
VOLKSWAGEN TAYRON
Ocak Fiyatı: 3.390.000 TL
Şubat Fiyatı: 3.475.000 TL
85 bin TL zam
VOLKSWAGEN ID.4
Ocak Fiyatı: 2.462.000 TL
Şubat Fiyatı: 3.126.000 TL
664 bin TL zam
VOLKSWAGEN PASSAT
Ocak Fiyatı: 3.328.000 TL
Şubat Fiyatı: 3.411.000 TL
86 bin TL zam
VOLKSWAGEN ID.7
Ocak Fiyatı: 4.307.000 TL
Şubat Fiyatı: 4.415.000 TL
108 bin TL zam
VOLKSWAGEN TOUAREG
Ocak Fiyatı: 10.456.000 TL
Şubat Fiyatı:10.717.000 TL
261 bin TL zam