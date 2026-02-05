Menü Kapat
TGRT Haber
Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesinde deprem! Bir otomobil parası kadar zam yapıldı

Şubat 05, 2026
1
Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesinde deprem! Bir otomobil parası kadar zam yapıldı

Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesi yayınlandı. Ancak yapılan zamlar karşısında alıcıların gözü oldukça korktu. Zira Alman otomotiv devinin bazı markalarında geçtiğimiz ay ile bu ay arasındaki fiyat farkı ile bir otomobil almak mümkün…

2
Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesinde deprem! Bir otomobil parası kadar zam yapıldı

Yılsonu kampanyalarının sona ermesinin ardından sıfır otomobil fiyatlarında zamlı tarifeler başladı. Pek çok marka geçtiğimiz ay sınırlı tutuğu zamlı fiyat listesini şubat ayında cesurca yayınladı. Volkswagen tarafından yayınlanan Şubat 2026 fiyat listesi görenleri şaşkına çevirdi. Markada en düşük zam 50 bin TL olurken, özellikle bir modelde 664 bin TL zam uygulandı…

3
Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesinde deprem! Bir otomobil parası kadar zam yapıldı

VOLKSWAGEN ŞUBAT 2026 FİYAT LİSTESİ

VOLKSWAGEN POLO

Ocak Fiyatı: 2.197.000 TL

Şubat Fiyatı 2.252.000 TL

55 bin TL zam

4
Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesinde deprem! Bir otomobil parası kadar zam yapıldı

VOLKSWAGEN T-CROSS

Ocak Fiyatı:2.102.000 TL  

 Şubat Fiyatı: 2.155.000 TL

53 bin TL zam

5
Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesinde deprem! Bir otomobil parası kadar zam yapıldı

VOLKSWAGEN TAİGO

Ocak Fiyatı: 2.001.000 TL

Şubat Fiyatı: 2.051.000 TL

50 bin TL zam

6
Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesinde deprem! Bir otomobil parası kadar zam yapıldı

VOLKSWAGEN GOLF

Ocak Fiyatı:2.087.000 TL  

Şubat Fiyatı: 2.139.000 TL

52 bin TL zam

7
Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesinde deprem! Bir otomobil parası kadar zam yapıldı

VOLKSWAGEN T-ROC

Ocak Fiyatı: 2.554.000 TL

Şubat Fiyatı: 2.660.000 TL

106 bin TL zam

8
Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesinde deprem! Bir otomobil parası kadar zam yapıldı

VOLKSWAGEN TİGUAN 

Ocak Fiyatı: 3.144.000 TL

Şubat Fiyatı: 3.223.000 TL

79 bin TL zam

9
Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesinde deprem! Bir otomobil parası kadar zam yapıldı

VOLKSWAGEN TAYRON 

Ocak Fiyatı: 3.390.000 TL

Şubat Fiyatı: 3.475.000 TL

85 bin TL zam

10
Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesinde deprem! Bir otomobil parası kadar zam yapıldı

VOLKSWAGEN ID.4

Ocak Fiyatı: 2.462.000 TL

Şubat Fiyatı: 3.126.000 TL

664 bin TL zam

11
Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesinde deprem! Bir otomobil parası kadar zam yapıldı

VOLKSWAGEN PASSAT

Ocak Fiyatı: 3.328.000 TL

Şubat Fiyatı: 3.411.000 TL

86 bin TL zam

12
Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesinde deprem! Bir otomobil parası kadar zam yapıldı

VOLKSWAGEN ID.7

Ocak Fiyatı: 4.307.000 TL

Şubat Fiyatı: 4.415.000 TL

108 bin TL zam

13
Volkswagen Şubat 2026 fiyat listesinde deprem! Bir otomobil parası kadar zam yapıldı

VOLKSWAGEN TOUAREG 

Ocak Fiyatı: 10.456.000 TL

Şubat Fiyatı:10.717.000 TL

261 bin TL zam

