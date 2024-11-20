Volkswagen tarlaya giriyor: Elektrikli traktör üretimine başladı

20 Kasım 2024 15:55 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 15:55

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Doğu Afrika ülkesi Ruanda’da elektrikli traktör üretimi için harekete geçti. Volkswagen'in "GenFarm" ismini verdiği projede detaylar belli oldu.

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Alman otomotiv devi Volkswagen​, bu kez dikkat çeken bir projeyle karşımıza çıktı. Şirket, Doğu Afrika’nın önemli ülkelerinden biri olan Ruanda’da elektrikli traktör üretimi için düğmeye bastı. "GenFarm" adını verdikleri proje, özellikle bölgedeki çiftçilerin işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR BATARYA İLE DAHA FAZLA VERİM

GenFarm kapsamında üretilecek traktörler, 20 kW gücünde (27 beygir) elektrik motorlarına sahip olacak. Bu motorlar, 32 kWh kapasiteli değiştirilebilir bataryalarla çalışacak. Yani çiftçiler, tarlada enerji sıkıntısı yaşamadan yedek bataryalarını kullanabilecekler. Bu yenilik, hem tarımsal üretimde sürdürülebilirliği artıracak hem de çiftçilere daha pratik bir kullanım imkânı sunacak.

VOLKSWAGEN'DEN AFRİKA'YA ÖZEL BİR PROJE

Volkswagen Group Afrika CEO’su Martina Biene, Ruanda’nın kendileri için stratejik bir pazar olduğunun altını çizdi. Biene, bu projeyle Volkswagen’in sürdürülebilirlik vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, "GenFarm ile yalnızca çevreye duyarlı bir çözüm sunmakla kalmıyoruz, aynı zamanda çiftçilerin yaşam kalitesini artırıyoruz" dedi.

SADE AMA ETKİLİ BİR TASARIM

Proje kapsamında üretilen traktörler, gelişmiş özelliklere sahip olmasa da bölgedeki tarımsal ihtiyaçları karşılayabilecek bir yapıda. Bu sade tasarım, maliyetleri düşürerek daha fazla çiftçinin bu teknolojiden faydalanmasını sağlayacak.

Volkswagen’in Ruanda’da hayata geçirdiği bu girişim, sadece tarımsal üretime değil, aynı zamanda Afrika’da sürdürülebilir teknolojilerin yaygınlaşmasına da katkı sunuyor. GenFarm projesi, Afrika’nın tarım​ sektörü için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.