Volkswagen'den "1.0 TSI bitiyor" iddialarına cevap

KAYNAK:
Serhat Yıldız
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 11:33
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 11:33
Son dönemde otomotiv dünyasında sıkça dile getirilen bir iddia vardı: Volkswagen’in ikonik 1.0 TSI motoru tarihe karışıyor. Özellikle emisyon kurallarının giderek sıkılaşması, markanın küçük hacimli motorlardan vazgeçeceği beklentisini doğurmuştu.

Volkswagen cephesinden gelen son açıklama ise bu söylentilere nokta koydu. Şirket, üç silindirli 1.0 litrelik motorun tamamen rafa kaldırılmadığını duyurdu.

Volkswagen Ürün İletişimi Başkanı Stefan Voswinkel’e göre bu motorun geliştirme süreci bir süreliğine durdurulmuştu. Bunun nedeni ise Euro 7 emisyon standartlarının ilk taslaklarının oldukça katı olmasıydı. Ancak Avrupa Birliği’nin daha esnek bir düzenleme üzerinde uzlaşmasıyla birlikte planlar yeniden masaya yatırıldı.

KÜÇÜK MODELLERDE KULLANILMAYA DEVAM EDECEK

Yapılan yeni değerlendirmeye göre EA 211 kodlu 1.0 TSI motor tamamen ortadan kalkmayacak. Ancak kullanım alanı biraz daralacak.

Motorun özellikle Polo ve T-Cross gibi küçük sınıf modellerde varlığını sürdürmesi planlanıyor. Yani Avrupa pazarında bu motoru görmeye devam edeceğiz, fakat eskisi kadar geniş bir model yelpazesinde değil.

Zaten Volkswagen Grubu kompakt sınıfta önemli bir değişikliğe gitmiş durumda.

Örneğin Golf, Octavia, Leon ve A3 gibi modellerde artık üç silindirli motor tercih edilmiyor. Bu araçlarda giriş seviyesinde bile 1.5 litrelik dört silindirli motor sunuluyor. 114 beygirlik baz versiyonun yanında 148 beygire kadar çıkan daha güçlü seçenekler de mevcut. Daha performans odaklı versiyonlarda ise 2.0 litrelik motorlar tercih ediliyor.

HÂLÂ BİRÇOK MODELDE KULLANILIYOR

Bugün itibarıyla 1.0 TSI motor hâlâ pek çok küçük modelde görev yapıyor. Bunlar arasında Volkswagen Polo, Volkswagen T-Cross, Skoda Fabia, Seat Ibiza ve üretimi sona yaklaşan Audi A1 gibi araçlar yer alıyor.

Bazı pazarlarda atmosferik 1.0 litrelik motor seçenekleri bulunurken, turbo beslemeli versiyonlar 94 ile 114 beygir arasında güç üretiyor.

Üç silindirli motorlar zaman zaman titreşim ve ses karakteri nedeniyle eleştiriliyor, bu doğru. Ama işin bir de maliyet tarafı var. Daha büyük motorlara kıyasla üretimi daha ucuz olduğu için özellikle giriş seviyesi otomobillerde önemli bir avantaj sağlıyor.

GELECEĞİ TAMAMEN NET DEĞİL

Volkswagen’in yaklaşımı aslında oldukça temkinli. Marka 1.0 TSI motoru hemen sahneden indirmeyi planlamıyor. Ancak kullanım alanının giderek küçülmesi de ihtimaller arasında.

