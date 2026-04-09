Volkswagen’den “1.0 TSI bitiyor” iddialarına cevap

HÂLÂ BİRÇOK MODELDE KULLANILIYOR

Bugün itibarıyla 1.0 TSI motor hâlâ pek çok küçük modelde görev yapıyor. Bunlar arasında Volkswagen Polo, Volkswagen T-Cross, Skoda Fabia, Seat Ibiza ve üretimi sona yaklaşan Audi A1 gibi araçlar yer alıyor.

Bazı pazarlarda atmosferik 1.0 litrelik motor seçenekleri bulunurken, turbo beslemeli versiyonlar 94 ile 114 beygir arasında güç üretiyor.

Üç silindirli motorlar zaman zaman titreşim ve ses karakteri nedeniyle eleştiriliyor, bu doğru. Ama işin bir de maliyet tarafı var. Daha büyük motorlara kıyasla üretimi daha ucuz olduğu için özellikle giriş seviyesi otomobillerde önemli bir avantaj sağlıyor.