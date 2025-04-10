Volkswagen'den flaş Audi kararı! Binlercesi geri çağrılıyor

Volkswagen, gösterge paneli ekranının bozulmasına neden olabilecek bir yazılım hatası nedeniyle 40.000'den fazla Audi marka aracını geri çağırıyor. Karar, 24 Mart'a kadar gelen 2.285 müşteri şikayetinin incelenmesi sonucu alındı. Ancak şikayetlere konu olan arızadan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya kaza bildirilmediği belirtildi.

SORUN 2021 ÜRETİMLİ ARAÇLARDA

USA Today'de yer alan habere göre ilk olarak 31 Mart'ta Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) bildirilen bir duyuruya göre geri çağırma 44.387 adet 2021 Audi aracını kapsıyor.

ARAÇ ESKİYİNCE ORTAYA ÇIKIYOR

Söz konusu hatanın eskiyen esnek folyo kablosundan kaynaklandığı belirtildi. Bu durumda etkilenen araçlarda yazılım hatası sonucu gösterge paneli ekranının bozulduğu belirtildi. Bu sebeple araçlarda sürücülerin hız göstergesi, uyarı ışıkları, hız ve vites göstergeleri, kilometre ve daha fazlası gibi önemli özelliklere erişimini kaybettiği belirtildi.