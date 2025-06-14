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 | Ömer Faruk Dogan

Volkswagen'den Jetta'yı temel alan yeni sedan: Hem uygun fiyatlı hem aile dostu

Volkswagen, Çin pazarına özel olarak geliştirdiği yeni nesil Sagitar L modelini gösterdi. Sevilen Jetta modeliyle aynı altyapıyı paylaşan yeni Sagitar L, geniş iç hacmi, uygun fiyatlı olması ve 160 beygirlik turbo motoruyla özellikle aile kullanıcılarını hedefliyor. İşte detaylar...

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Volkswagen'den Jetta'yı temel alan yeni sedan: Hem uygun fiyatlı hem aile dostu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 15:28

Volkswagen Çin pazarına özel olarak geliştirdiği yeni nesil Sagitar modelini gözler önüne serdi. Dördüncü nesil olarak lanse edilen araç, "Sagitar L" ismiyle tanıtıldı. Markanın sevilen modeli Jetta ile aynı altyapıyı paylaşan yeni sedan, uygun fiyatı ve geniş yapısıyla özellikle aile kullanıcılarını hedefliyor.

Volkswagen'den Jetta'yı temel alan yeni sedan: Hem uygun fiyatlı hem aile dostu

YENİ SAGİTAR L FİYATI NE KADAR?

Yaklaşık 20 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip olan yeni Sagitar L'nin mevcut versiyonunun en dolu paketi yaklaşık 19 bin dolar seviyesinde seyrederken, yeni modelin de rekabetçi fiyatlandırma stratejisini sürdüreceği öngörülüyor. Bu arada aracın üretimi, Çin'deki FAW-VW tesislerinde gerçekleştirilecek.

Boyutlarıyla selefinden daha iri olan yeni Sagitar; 4.812 mm uzunluk, 1.813 mm genişlik, 1.479 mm yükseklik ve 2.731 mm aks mesafesi sunmakta.

Volkswagen'den Jetta'yı temel alan yeni sedan: Hem uygun fiyatlı hem aile dostu

İç mekanda da ciddi yeniliklere gidilmiş. Volkswagen'in paylaştığı resmi görsellere göre büyütülmüş dijital gösterge paneli ve daha büyük bir multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Ayrıca vites kolunun artık direksiyonun yanına taşındığı, ön koltuklar arasında ise yüksek ve çift katlı bir orta konsol bulunduğu görülüyor.

Teknik özellikleri merak edenler için; Sagitar L, 160 beygir gücü sunan 1.5 litrelik benzinli turbo motorla donatıldı. 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilmiş. Aracın sadece Çin pazarında satılacağını da belirtmekte fayda var.

Volkswagen'den Jetta'yı temel alan yeni sedan: Hem uygun fiyatlı hem aile dostu
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Sıkça Sorulan Sorular

Yeni Sagitar L fiyatı ne kadar olacak?
Başlangıç fiyatı yaklaşık 20 bin dolar olarak belirtiliyor.
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#Otomobil
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