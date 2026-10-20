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Volkswagen'den Passat'a elektrikli rakip: 211 beygirlik yeni model tanıtıldı

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 10:39
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1
Volkswagen'den Passat'a elektrikli rakip: 211 beygirlik yeni model tanıtıldı

Volkswagen, Çin pazarına yönelik elektrikli modeli ID Aura L5'i gösterdi. Markanın ID Aura ailesinin ikinci üyesi olan otomobil, SUV ve crossover modellerinden farklı olarak alçak gövdeli bir liftback olarak geliyor. 4,88 metre uzunluğundaki model, boyutlarıyla Volkswagen Passat'ı adeta karşısına alıyor.

2
Volkswagen'den Passat'a elektrikli rakip: 211 beygirlik yeni model tanıtıldı

Volkswagen, elektrikli otomobil ürün gamını Çin'de farklı gövde tiplerine sahip modellerle genişletmeyi sürdürüyor. Avrupa'da satışa sunulmayan pek çok elektrikli VW modeli Çin'deki farklı ortak girişimler aracılığıyla pazara çıkmakta. ID Aura L5 de markanın Çin'e özel modelleri arasına katıldı.

3
Volkswagen'den Passat'a elektrikli rakip: 211 beygirlik yeni model tanıtıldı

FAW-Volkswagen tarafından geliştirilen ID Aura L5, daha önce tanıtılan ID Aura T6'nın ardından serinin ikinci modeli oldu. Ancak iki otomobilin gövde tipleri birbirinden ayrılıyor. ID Aura T6 SUV formunda tasarlanırken ID Aura L5, daha alçak bir liftback gövdeye sahip.

4
Volkswagen'den Passat'a elektrikli rakip: 211 beygirlik yeni model tanıtıldı

4,88 metre uzunluğundaki otomobil, boyutları bakımından Volkswagen Passat'a yakın bir konumda bulunuyor. Modelin ölçüleri, elektrikli Volkswagen ID7 ile de karşılaştırılabilir düzeyde. ID7'de olduğu gibi ID Aura L5'te de arka camla yukarı doğru açılan geniş bir bagaj kapağı kullanılıyor.

5
Volkswagen'den Passat'a elektrikli rakip: 211 beygirlik yeni model tanıtıldı

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının veri tabanından elde edilen bilgilere göre Volkswagen ID Aura L5, 211 beygir güç üreten bir elektrik motoruyla satışa sunulacak. Motorun arka tekerleklere güç vermesi bekleniyor ancak aktarma düzenine ilişkin kesin bilgi bulunmuyor.

6
Volkswagen'den Passat'a elektrikli rakip: 211 beygirlik yeni model tanıtıldı

Otomobilin batarya kapasitesi ise açıklanmadı. ID Aura L5'in, ID Aura T6'da kullanılan 59,9 kWh ve 77,5 kWh kapasiteli batarya seçenekleriyle sunulması ihtimaller arasında yer alıyor.

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