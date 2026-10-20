Volkswagen'den Passat'a elektrikli rakip: 211 beygirlik yeni model tanıtıldı

FAW-Volkswagen tarafından geliştirilen ID Aura L5, daha önce tanıtılan ID Aura T6'nın ardından serinin ikinci modeli oldu. Ancak iki otomobilin gövde tipleri birbirinden ayrılıyor. ID Aura T6 SUV formunda tasarlanırken ID Aura L5, daha alçak bir liftback gövdeye sahip.