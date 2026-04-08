Volkswagen'den tarihi kararı: 1.0 motor artık olmayacak

Serhat Yıldız
GİRİŞ:
08.04.2026
10:38
08.04.2026
10:51
Otomotiv dünyasında uzun süredir “downsizing”, yani daha küçük hacimli motorlarla daha yüksek verim elde etme trendi konuşuluyordu. Volkswagen ise bu kez farklı bir yol seçmiş görünüyor.

Alman otomotiv devi, yaklaşan Euro 7 emisyon standartlarına hazırlık kapsamında motor stratejisinde önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Şirket, yıllardır grubun birçok modelinde kullanılan 1.0 litrelik üç silindirli TSI motoru üretimden kaldırma kararı aldı.

Aslında bu motor, piyasadaki en güvenilir üç silindirli ünitelerden biri olarak gösteriliyordu. 2012’den bu yana yaklaşık 14 yıldır yollarda olan motor, özellikle markanın giriş seviyesi modellerinde oldukça yaygındı.

YERİNİ 4 SİLİNDİRLİ MOTORLAR ALACAK

Volkswagen’in yeni planına göre küçük hacimli üç silindirli motorların yerini kademeli olarak 1.5 ve 2.0 litrelik dört silindirli motorlar alacak.

Yeni stratejide güç seviyesine göre farklı motor seçenekleri devreye girecek:

150 beygir güce kadar olan modellerde: T-Roc’ta hâlihazırda kullanılan 1.5 eTSI motor

Daha yüksek performans isteyen modellerde: 2.0 TSI turbo benzinli motor

Dizel tarafında ise tablo daha net. 116 ile 193 beygir arasında güç üreten 2.0 TDI motor, markanın dizel cephesindeki tek seçenek olarak kalmaya devam edecek.

ELEKTRİK DESTEKLİ MOTOR DÖNEMİ GELİYOR

Yeni motorların ortak noktası ise elektrik destekli altyapı olacak. Volkswagen, dört silindirli motorlarını MHEV (hafif hibrit), PHEV (şarj edilebilir hibrit) veya tam hibrit sistemlerle birlikte sunmayı planlıyor.

Özellikle tam hibrit teknolojisinin 2026 yılında T-Roc ile birlikte devreye girmesi bekleniyor. Yani markanın yeni dönemde içten yanmalı motorları tamamen bırakmak yerine elektrik desteğiyle daha verimli hale getirme hedefi dikkat çekiyor.

HANGİ MODELLER ETKİLENECEK?

1.0 litrelik motorun vedası yalnızca tek bir modeli değil, geniş bir model ailesini etkileyecek.

Başta Volkswagen Polo ve T-Cross olmak üzere, aynı platformu paylaşan Seat ve Skoda markalarındaki birçok model de bu değişimden payını alacak.

Volkswagen’in motor gamındaki dönüşüm aslında yeni başlamadı. Şirket, geçtiğimiz Eylül ayında efsanevi 2.5 litrelik 5 silindirli motorun da 2027 yılında Avrupa pazarından çekileceğini duyurmuştu.

