Volkswagen’den tarihi kararı: 1.0 motor artık olmayacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Otomotiv dünyasında uzun süredir “downsizing”, yani daha küçük hacimli motorlarla daha yüksek verim elde etme trendi konuşuluyordu. Volkswagen ise bu kez farklı bir yol seçmiş görünüyor.
Alman otomotiv devi, yaklaşan Euro 7 emisyon standartlarına hazırlık kapsamında motor stratejisinde önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Şirket, yıllardır grubun birçok modelinde kullanılan 1.0 litrelik üç silindirli TSI motoru üretimden kaldırma kararı aldı.
Aslında bu motor, piyasadaki en güvenilir üç silindirli ünitelerden biri olarak gösteriliyordu. 2012’den bu yana yaklaşık 14 yıldır yollarda olan motor, özellikle markanın giriş seviyesi modellerinde oldukça yaygındı.
Volkswagen’in yeni planına göre küçük hacimli üç silindirli motorların yerini kademeli olarak 1.5 ve 2.0 litrelik dört silindirli motorlar alacak.
Yeni stratejide güç seviyesine göre farklı motor seçenekleri devreye girecek:
150 beygir güce kadar olan modellerde: T-Roc’ta hâlihazırda kullanılan 1.5 eTSI motor
Daha yüksek performans isteyen modellerde: 2.0 TSI turbo benzinli motor
Dizel tarafında ise tablo daha net. 116 ile 193 beygir arasında güç üreten 2.0 TDI motor, markanın dizel cephesindeki tek seçenek olarak kalmaya devam edecek.
Yeni motorların ortak noktası ise elektrik destekli altyapı olacak. Volkswagen, dört silindirli motorlarını MHEV (hafif hibrit), PHEV (şarj edilebilir hibrit) veya tam hibrit sistemlerle birlikte sunmayı planlıyor.
Özellikle tam hibrit teknolojisinin 2026 yılında T-Roc ile birlikte devreye girmesi bekleniyor. Yani markanın yeni dönemde içten yanmalı motorları tamamen bırakmak yerine elektrik desteğiyle daha verimli hale getirme hedefi dikkat çekiyor.
1.0 litrelik motorun vedası yalnızca tek bir modeli değil, geniş bir model ailesini etkileyecek.
Başta Volkswagen Polo ve T-Cross olmak üzere, aynı platformu paylaşan Seat ve Skoda markalarındaki birçok model de bu değişimden payını alacak.
Volkswagen’in motor gamındaki dönüşüm aslında yeni başlamadı. Şirket, geçtiğimiz Eylül ayında efsanevi 2.5 litrelik 5 silindirli motorun da 2027 yılında Avrupa pazarından çekileceğini duyurmuştu.