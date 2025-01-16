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Volkswagen'e Çin'den talip çıktı! Avrupa otomotiv devlerini sarsacak teklif

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Reuters
16 Ocak 2025 10:24 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:47
Volkswagen&#039;e Çin&#039;den talip çıktı! Avrupa otomotiv devlerini sarsacak teklif

Büyük bir krizin içine düşen Volkswagen’in Almanya'da kapatmayı planladığı fabrikalara Çin'den talip çıktı. Ancak Avrupa, bu hamle ile otomotiv sektöründeki hegemonyasını yitirmekten endişe ediyor! İşte detaylar...

Almanya​'nın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen​, elektrikli otomobil sektörünün hızlı gelişimi sonrası değişen piyasa şartlarına uygum göstermekte zorlanınca büyük bir krizin içine düştü. ABD​'li Tesla​'nın yanı sıra Çin​ menşeli üreticiler pazarı domine ederken, istediği satış performansına ulaşamayan Volkswagen, daralmaya gitmiş ve Almanya'daki birçok  fabrikasını kapatma kararı almıştı. İşte bu fabrikalara Çinli otomobil üreticileri talip oldu.

Volkswagen'e Çin'den talip çıktı! Avrupa otomotiv devlerini sarsacak teklif - 1. Resim

AVRUPA'NIN GÖZÜ BU HAMLEDE

Reuters'e konuşan ve Çin hükümeti ile bağlantılı kaynaklar, bu fabrikalardan birinin satın alınmasının, Çin’in Almanya’nın köklü otomotiv endüstrisinde nüfuz elde etmesine olanak sağlayacağını belirtti. Almanya'da telekomünikasyon ve robot teknolojisi gibi alanlara yoğun yatırımları bulunan ancak bugüne dek otomobil üretim tesislerine sahip olamayan Çinli şirketler, Volkswagen fabrikalarıyla Avrupa pazarına güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Ancak bu olası satış Avrupa'nın gözünü korkutuyor. 

Volkswagen'e Çin'den talip çıktı! Avrupa otomotiv devlerini sarsacak teklif - 2. Resim

ÇİN İSTİLASI KORKUSU

Çinli üreticiler, Avrupa Birliği’nin Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergilerinden de bu sayede kaçınmak isterken, bu durum Avrupalı birçok otomotiv devini endişeye sevk ediyor.  Avrupalı uzmanlar, Almanya’da otomobil üretiminin Çin’in kıtadaki rekabet gücünü yükselteceğini böyle bir yatırımın Avrupa'nın geleceği açısından da hassas bir meseleye dönüşebileceğini belirtiyor.

Volkswagen'e Çin'den talip çıktı! Avrupa otomotiv devlerini sarsacak teklif - 3. Resim

"SİYASİ SONUÇLARI DA OLUR"

Çin’in otomotiv alanında Avrupa’da gücü ele geçirmesi tehlikesi, sadece bu sektör için değil ekonomi ve politika alanında da tüm dengeleri etkileyebilecek bir adım olarak görülüyor.

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Kaynak: Reuters
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