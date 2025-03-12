Volkswagen'in en popüler ürünü artık otomobil değil! Tahmin bile edemezsiniz

Volkswagen'in en popüler ürünleri artık tekerlekleri üzerinde değil, tabaklarda yer alıyor. Şirketin yıllardır fabrikalarında çalışanlarına sunduğu geleneksel bir yemeği, satış rekorları kırdı.

Volkswagen, son yıllarda ekonomik zorluklarla boğuşuyor. Şirket artan üretim maliyetleri ve Çin pazarındaki düşüş nedeniyle 2024 yılında net karında yüzde 30,6 oranında bir azalma yaşadı. Markanın en çok satılan ürünü ise artık araçları değil, currywurst adı verilen sosisleri oldu.

VOLKSWAGEN SOSİSLERİ, 8 MİLYONDAN FAZLA SATTI

Volkswagen çalışanları için gelenek olan currywurst sosisleri, şirketin fabrikalarında günlük olarak tüketiliyor ve çevredeki süpermarketlerde satışa sunuluyor. VW İnsan Kaynakları Direktörü Gunnar Kilian, ürünün satışlarının 8 milyonu aştığını belirterek, "Bizim için yeni bir rekor anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

Domates sosuna bulanmış ve üzerine köri tozu ile bazen de kırmızı biber serpilip dilimlenerek servis edilen currywurst, Almanya'nın en sevilen yemeklerinden biri. Volkswagen'in sözcüsü, geçen yıl kendi markalarından, 2023'e göre 200 bin artışla 8,5 milyon adet sattıkları bilgisini paylaştı.

TARİFİNİ HERKES BİLMİYOR

Volkswagen'in sosisleri, 1973 yılında piyasaya sürüldü ve yalnızca birkaç çalışanın bildiği gizli bir tarifle hazırlanıyor. Ürün şirketin kendi sahasında bulunan kasapları tarafından üretiliyor ve işletmenin işleyişi için o kadar önemli görülüyor ki Volkswagen Orijinal Parçası (Volkswagen Originalteil) markası altında satışa sunuluyor.

2021 yılında, VW yöneticilerinin şirketin Wolfsburg'daki genel merkezinin menüsünden currywurstu çıkarmaya karar vermesi işçiler arasında büyük bir tepkiye yol açmıştı.

VW'nin bulunduğu Aşağı Saksonya eyaletinin eski başbakanı ve Almanya eski şansölyesi Gerhard Schröder de karara sinirlenmişti. Currywurstun en ünlü hayranlarından biri olan Schröder, tartışmaya müdahil olarak sosis yemeğini "yetenekli fabrika işçisinin enerji barı" olarak nitelendirmişti.