Volkswagen'in yeni modellerinde hava yastığı hatası: 271 binden fazla araç ABD'den çağrıldı

26 Haziran 2024 20:37 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 21:20

Almanya dev otomobil firması Volkswagen'de meydana gelen teknik hataları konuşuyor. Dev firma ABD'de 271 binden fazla aracı geri çağırdı. Araçların çağrılmasında ön yolcu hava yastığının olası bir kazada açılmayabileceği gerekçe gösterildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2021-2024 Atlas ve 2020-2024 Atlas Cross Sport model araçları kapsadığı belirtildi.

YARALANMA RİSKİ ARTABİLİR

Koltukta oturan biri olduğunda, yolcu algılama sistemindeki kablolamada bir arıza meydana gelebileceği ve ön yolcu hava yastığının devre dışı kalabileceği aktarılan açıklamada, bunun kaza anında yaralanma riskini artıracağı kaydedildi.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenenen potansiyel araç sayısının 271 bin 330 olduğu bildirildi.

ABD'DE EN ÇOK SATAN ARAÇLAR ARASINDA

Bayilerin yolcu algılama sistemi sensör ve kablolarını ücretsiz olarak değiştireceği belirtilen açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerinin Volkswagen'in müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceği ifade edildi.

Atlas ve Atlas Cross Sport, Volkswagen'in ABD'de en çok satan araçları arasında yer alıyor.