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 | Suat Vilgen

Volvo jantında tuhaf oluşum! Kadın tamirci gizemi sonradan çözdü

Bir oto tamircisi, müşterisinin Volvo aracına bakım yaparken jantlarda hayret verici bir oluşum fark etti. Tamircinin paylaştığı görüntüler dünya genelinde viral olurken sıra dışı görüntünün gizemi sonradan çözüldü.

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Volvo jantında tuhaf oluşum! Kadın tamirci gizemi sonradan çözdü
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 13:16

ABD’de @wrenchwithang kullanıcı adıyla TikTok yayını yapan bir kadın oto tamircisinin, Volvo marka bir aracın jantlarını kontrol ederken keşfettiği oluşum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Aracın jantların üzerindeki ince saplara tutunmuş küçük beyaz yapıların bulunduğunu fark eden mekaniker anlam veremediği bu yapının görüntülerini alarak internette paylaştı ve takipçilerinin fikrini sordu..

Volvo jantında tuhaf oluşum! Kadın tamirci gizemi sonradan çözdü

'JANT KİRPİKLERİ!'

Motor 1 tarafından haberleştirilen video, kısa sürede viral hale gelirken birçok takipçi durumu esprili bir dille yorumladı. Bir kullanıcı, “Sanırım araban ergenliğe giriyor” derken, bir diğeri, “Jant kirpikleri olabilir mi?” diye espri yaptı. İşin aslı ise durum hakkında bilgi sahibi olan kullanıcıların yorumlarıyla ortaya çıktı.

İşin aslı aslında bambaşkaymış.

GİZEM SONUNDA ÇÖZÜLDÜ

Kadın ustanın takipçilerinden biri gizemi aydınlatarak “Bunlar dantel kanatlı (lacewing) böceğinin yumurtaları” şeklinde bilgi verdi.

Dantel kanatlılar familyasından genellikle gece aktif olan, zar kanatlı bu küçük böcekler yumurtalarını, uzun ince saplar üzerine tek tek bırakarak yırtıcı hayvanlardan koruyor. Her dişi dantel kanatlı böcek, yaşamı boyunca 100 ila 300 kez yumurtluyor. Yumurtalar yaklaşık altı haftada gelişimini tamamlıyor ve erişkin hale geliyor.

Volvo jantında tuhaf oluşum! Kadın tamirci gizemi sonradan çözdü

BU BÖCEK ARABALARI SEVİYOR

Öte yandan daha önce bir Reddit kullanıcısının da daha önce benzer yumurtalara iş yerindeki bir arabanın kapısında rastladığını söyledi.
Bu küçük canlının yumurtlamak için neden bir Volvo'nun jantını tercih ettiği ise bir muamma.

ETİKETLER
#volvo
#Otomobil
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